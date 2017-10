Escola municipal recebe “Prêmio Ministério Público do Trabalho na Escola”

A EMEF Dom Diogo de Souza, localizada no bairro Valença, recebeu nesta segunda-feira, dia 23, o “Prêmio MPT na Escola”. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) promoveu um concurso para premiar estudantes e escolas que abordaram a temática de prevenção ao trabalho infantil. O Prêmio teve por objetivo fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização e conscientização, além de reconhecer e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos, e a dedicação dos educadores envolvidos nas ações de prevenção e combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Foram seis categorias de trabalho – conto, curta-metragem, esquete teatral, música, desenho e poesia – com a divulgação em 20 municípios. Cada categoria foi premiada do 1º ao 5º lugar. O 1º lugar recebeu um notebook e os 2º e 3º colocados receberam tablets. A aluna Laura Theisen, 12 anos, 7º ano, da EMEF Dom Diogo de Souza, de Viamão, foi premiada na categoria Conto, ficando na terceira colocação, juntamente com os outros três municípios: Arroio do Tigre, Sapucaia do Sul e Xangri-Lá.

O conto de Laura – A Pequena Cidade – narrava uma história de um prefeito que, visitando o seu município, descobriu uma região onde as crianças não iam para a escola e trabalhavam, tornando-se adultos sem oportunidades. Vendo isso, o prefeito mudou a situação, trazendo as crianças para a escola e oportunizando EJA aos pais para que estudassem e tivessem mais perspectiva nas suas vidas profissionais.

Toda a turma do 7º ano acompanhou a cerimônia de premiação, que foi realizada no auditório do Ministério Público Estadual, em Porto Alegre. A professora de português, Jaqueline Rodrigues, orientadora do conto, fala que a temática foi abordada de diferentes formas, com dados técnicos do trabalho infantil no Estado. “Foi muito emocionante e gratificante ver o trabalho de um aluno ser reconhecido.”

Laura, não se agüentava em tanta felicidade. “Nossa, meu conto concorreu com muitas outras cidades e foi escolhido. Estou muito feliz, nem esperava por isso!” Mas, a realização de Laura aconteceu quando foi chamada à frente do auditório para receber uma medalha, um certificado de participação e um tablet. A EMEF Dom Diogo de Souza recebeu um troféu.

Márcia Roldão, diretora da escola, destaca que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo na Dom Diogo. “São muitos trabalhos e muitos projetos que estamos evidenciando. Alguns deles, estão sendo premiados. Queremos fazer a diferença na vida das crianças e na comunidade e isso estamos conseguindo através do nosso trabalho e do compartilhamento de informações. Com isso, não só os nossos alunos estão sendo premiados, mas toda comunidade”, explica Márcia.

Também acompanharam a cerimônia de premiação o secretário de Educação, Carlos Bennech, o diretor-Geral de Educação, Marco Aurélio Rocha, o diretor Pedagógico, Valnei Veloso, e os assessores pedagógicos Alexsandro Rodrigues e Eleodete da Rocha.