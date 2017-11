Escolas de Viamão participam da IX Mostra de Pesquisa e Extensão da Ulbra

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) – Campus Gravataí está realizando durante esta semana a IX Mostra de Pesquisa e Extensão – Cientistas do Futuro, destinada a estudantes de pedagogia e séries iniciais. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da 28ªCRE/SEDUC-RS, Suziane Almeida Toffoli, são apresentações de boas práticas pedagógicas, inseridas no currículo como motivadoras.

São apresentações que se destacaram na escola ou em projetos, como Feira de Ciências, Mostra de Robótica e outros eventos pedagógicos. Nesta terça-feira, dia 7, três escolas exibiram e relataram seus projetos: uma de Esteio; uma de Gravataí; e a EMEF Sargento Manoel Raymundo Soares, de Viamão. O professor de ciências João Antônio de Souza levou dois alunos, representando a turma do 6º ano, para apresentar o projeto Coletor Solar.

De acordo com Souza, o projeto foi desenvolvido em sala de aula, numa turma com 40 alunos, para a Feira de Ciências. Lorenzo e Gabriel explicaram como funciona o sistema de aquecimento da água por efeito estufa, utilizando o sol como fonte de energia e a caixa de leite longa vida como isolante térmico. “O sistema é muito simples e acessível a todos, pois utilizamos garrafas pet, canos de PVC para água quente, caixas de leite longa vida e um local para armazenamento da água, que deve ser pintado de preto o lado externo para conservação da água quente”, explica Gabriel.

Lorenzo ressalta que na cidade de Gramado existe um hotel que utiliza este sistema, numa grande escala, para aquecimento da água. “Para o próximo ano (2018), a ideia é envolver mais turmas de alunos para desenvolver o projeto de uma casa sustentável”, destaca o professor de ciências. “Também está sendo pensado em fazer um projeto-piloto, com este sistema em grande escala, para aquecer a água das torneiras da escola”, encerra Souza. A apresentação foi elogiada por alunos e professores da Ulbra, por eles transmitirem seus conhecimentos com propriedade. Acompanharam a apresentação as assessoras pedagógicas, da Secretaria Municipal de Educação, Adriana Silva e Eleodete Rodrigues da Rocha.