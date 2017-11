Escolas de Viamão recebem prêmio Escola Cidadã da Turminha da Reciclagem

Neste ano, três escolas municipais de Viamão receberam o prêmio “Escola Cidadã da Turminha da Reciclagem”,realizado pela Fundação Aury Luiz Bodanese e Aurora Alimentos. O projeto “A Turminha da Reciclagem” existe desde o ano de 1999 e já atingiu mais de cem mil crianças em todo o Brasil. A solenidade aconteceu na última quinta-feira, 16, no Parque de Eventos Assis Brasil, em Esteio.

O “Escola Cidadã” valoriza os projetos socioambientais desenvolvidos por instituições de ensino visitadas pelo programa “A Turminha da Reciclagem”, em 2016, e é direcionado aos alunos da pré-escola até ao ensino fundamental. O objetivo principal é repensar atitudes e diminuir as resistências. Visa estimular o investimento na sensibilização ambiental, fazendo com que os alunos e a comunidade escolar sejam parceiros nas tarefas desenvolvidas no dia a dia.

O projeto “Ensinando a Cuidar da Vida”, da EMEI Stella Virgínia Konrad, na Elza, foi a vencedora do prêmio “Escola Cidadã”. A diretora da escola, Daniela Santana, ressalta que no projeto foi colocado em prática os cuidados que as pessoas devem ter com o meio ambiente. “Tivemos a parceria dos alunos, pais e professores e realizamos atividades lúdicas para que as crianças pudessem compreender o descarte correto dos materiais recicláveis, bem como saúde e alimentação. Realizamos saídas de estudos, campanhas educacionais, arrecadação de materiais recicláveis, manejo de flores, horta escolar e composteira”, explica Daniela

A coordenadora pedagógica da EMEI Stella Virgínia Konrad, Salete Silva, ressalta que quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as chances de despertar a consciência pela preservação. “Por isso a educação para uma vida sustentável deve começar já na educação infantil, envolvendo toda a sociedade nesse compromisso”, finaliza.

O 2º lugar também ficou com Viamão, com a EMEF Quatorze de Setembro, de Itapuã. Para a diretora da escola, Aline Fraga, a alegria define o momento no qual o projeto da escola é reconhecido como o segundo melhor do Estado. “Esse troféu é de cada professor que abraçou a ideia, de cada aluno que evitou gastos, juntou latas, tampinhas, lacres, pets, separou o lixo e decidiu que quer o melhor para nosso planeta! Esse troféu também é dos nossos pais que ajudam ensinando seus filhos de que o lixo é de quem produz e não do ambiente. Esse prêmio também é da Secretaria Municipal de Educação, que nos apóia neste Projeto, que já não é mais meu e nem da professora Renata Quevedo. Agora esse projeto é de todos” exalta Aline.

Durante o ano, a Escola realizou diversas atividades, como teatro, cartazes, campanhas, composteiras a partir de materiais reciclados, entre outros, tudo para diminuir a quantidade de lixo final destinado ao aterro sanitário. Todos os materiais que podiam ser reciclados ou reutilizados, foram arrecadados para ser doados a cooperativas ou vendidos. A ideia veio ao encontro da necessidade da turma do 9º ano. Os formandos precisavam de dinheiro para a formatura e levamos a ideia para os alunos fazerem uma campanha para coletar garrafa pet e latinhas de alumínio. Já, o lixo orgânico recebeu como destino a compostagem.

A EMEF Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco também foi destaque no prêmio Escola Cidadã.