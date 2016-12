Escolas recebem certificados

Na quarta-feira, 21, no auditório do Centro Profissional Walter Graf, o Conselho Municipal de Educação de Viamão (CME) realizou a entrega de certificados de credenciamento e autorização de funcionamento para 28 Escolas de Viamão, sendo 22 escolas municipais, três escolas privadas e três conveniadas.

Conforme a presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Helena Santos dos Santos, para receberem a certificação do CME as escolas passaram por um processo minucioso, ou seja, estar em dia com a documentação e atender a uma série de requisitos referentes à infraestrutura, número de profissionais, entre outros. O certificado tem validade de cinco anos. “É um trabalho que envolve várias secretarias, mas nos sentimos felizes em ver que as escolas se preocupam em estarem autorizadas na prestação dos seus serviços, em prol da qualidade da educação das nossas crianças”, explicou a presidente do Conselho.

A secretária municipal de Educação (SME), Márcia Culau, falou sobre a importância da certificação para as escolas de Educação Infantil. Ela explicou que uma das grandes preocupações da SME era a falta de controle do poder público municipal sobre os locais que ofertam Educação Infantil em Viamão. Não existia o credenciamento e as escolas funcionavam na ilegalidade. Esta regularização só foi possível após a construção e aprovação do Plano Municipal de Educação. Conforme dados do Conselho, atualmente, existem 45 instituições que estão com processos abertos para autorização de funcionamento em Viamão.

Primeiramente, o prefeito Valdir Bonatto parabenizou o trabalho do Conselho, que num curto espaço de tempo conseguiram avanços significativos. O prefeito destacou ainda que é prioridade desta gestão que as instituições de ensino se adequem à legislação, pois Viamão possui um deficit muito grande na Educação Infantil. “Para nós, é importante acelerar os trâmites legais para a regularização das escolas de Educação Infantil que atuam em Viamão, permitindo que elas possam no futuro firmar convênios com o município”.

Após os pronunciamentos, houve a entrega dos Certificados de Credenciamento e Autorização para as 28 instituições de ensino. O evento contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Túlio Barbosa de Souza; da diretora pedagógica da SME, Luciane Fraga de Fraga; além de representantes do Conselho, da SME e dos estabelecimentos de ensino.

Confira as instituições que receberam a certificação do Conselho:

1) Instituição de Educação Infantil e Assistencial Social Bom Samaritano

2) Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristiano Vieira da Silva

3) Escola Municipal de Ensino Fundamental Felisberto Nunes da Costa

4) Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasília

5) Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Valneri Antunes

6) Escola Municipal de Educação Infantil Querência

7) Escola Municipal de Educação Infantil Cisne Branco

8) Escola Municipal de Educação Infantil Possidônio da Cunha

9) Escola Municipal de Ensino Fundamental Olímpio Coelho de Oliveira

10) Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida

11) Escola Municipal de Ensino Fundamental Celina Westphalen Weissheimer

12) Escola Municipal de Ensino Fundamental Amador Nunes da Rocha

13) Escola Municipal de Ensino Fundamental Lauro Pereira Rodrigues

14) Associação Instrutora da Juventude Feminina Escola Nossa Senhora da Esperança

15) Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Maia dos Santos

16) Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Schneider

17) Escola Municipal de Ensino Fundamental Podalirio de Oliveira Fraga

18) Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Oliveira Ramos

19) Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Barreto Viana

20) Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Augusto Fraga

21) Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima

22) Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi

23) Escola de Educação Infantil Amigos do Dino

24) Entidade Comunitária Israelita Brasileira Lar da Criança Anne Frank

25) Escola de Educação Infantil Lápis de Cor

26) Escola Infantil Arca de Noé

27) Escola Municipal de Ensino Fundamental Acrísio Prates

28) Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Glênio Peres