Estudantes de Viamão marcham pela Paz no Trânsito

Sexta-feira, 22, foi o dia de Viamão promover uma marcha em busca de paz. Cerca de 260 estudantes e professores participaram do tradicional evento que busca alertar as pessoas a ter consciência no trânsito. Tanto motoristas, quanto motociclistas, ciclistas e pedestres. “A segurança no trânsito nunca é demais, mas, para reforçar a conscientização dos alunos, durante a Semana Nacional de Trânsito, a Empresa Pública de Trânsito de Viamão (EPTV) e a Secretaria Municipal da Educação (SME) trabalharam o tema durante esta semana, que culminou com esta marcha”, ressalta o diretor-presidente da EPTV, Paulo Kadu Schartzhaupt.

A Marcha Pela Paz no Trânsito saiu da entrada do Centro e percorreu as avenidas Reverendo Américo Vespúcio Cabral e Coronel Marcos de Andrade, terminando em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, onde a Banda Marcial e o grupo de invernada artística Vinte de Setembro aguardavam para apresentação. Também aguardava os estudantes para apresentação de Obediência, o Canil do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que trouxe dois pastores alemães e um pastor malinois. De acordo com o sargento Narciso, os cães são treinados para policiamento ostensivo, em casas prisionais e para a interação social.

A Brigada Militar acompanhou a marcha e levou, também, para interação social, três cavalos do 4º Regimento de Polícia Montada. Na oportunidade, o tenente-coronel José Carlos Pacheco Ferreira destacou que o trânsito tem que ser visto como vida e não como guerra e morte. “As crianças são fundamentais neste processo, pois serão os futuros motoristas, responsáveis por levar a cultura da paz e o respeito ao próximo.”

O secretário de Educação, Carlos Bennech, fala que os estudantes podem colaborar hoje orientando a sua família ao dirigir. “Vocês podem orientar quanto ao uso do cinto de segurança, ao respeito aos limites de velocidade e não avançando o sinal vermelho, seguindo as normas de trânsito.” O vice-prefeito, Valdir Elias Russinho, falou que os estudantes estão aprendendo na escola como se comportarem no trânsito com segurança. “Uso de álcool e drogas no trânsito levam a acidentes e à morte. Já o uso do cinto de segurança previne lesões graves em caso de acidente, por isso a importância do seu uso”, finaliza.

Participaram também da Marcha os estudantes e professores das escolas Castelo Branco, Sargento Raymundo Soares, José Loureiro da Silva e Nossa Senhora de Fátima.