Genésio Pires, de Itapuã, é a grande vencedora do Galera Curtição

Em clima de festa, com muita animação, foi realizada a cerimônia de encerramento e premiação do projeto Galera Curtição Viamão. O Galera Curtição é um jogo entre as escolas municipais e estaduais de ensino fundamental, com a participação do público jovem escolar na faixa etária de 12 a 16 anos. O objetivo é promover a discussão entre professores e alunos para a prevenção de comportamento de riscos, como ISTs/HIV, álcool, drogas, bem como discussão sobre raça/ cor/ etnia, gênero, identidade de gênero, diversidade sexual, sexualidade e bullying.

A iniciativa é da Prefeitura de Viamão, através das secretarias de Educação e da Saúde, e tem como diferencial pedagógico a competição entre as escolas, na qual os participantes concorrem a prêmios. Ao final do jogo, as três escolas com melhor pontuação receberão: 1º lugar – R$ 4.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa; 2º lugar – R$ 2.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa; 3º lugar – R$ 1.000,00 para investimento para a escola; passeio com transporte para até 100 alunos/professores; professor ganhará jantar para duas pessoas e dois ingressos para cinema ou Day Spa.

Durante todo ano as escolas participantes inscreveram professores e alunos para participar de capacitação, rodas de conversas, executaram tarefas, fizeram vídeos, criaram frases de impacto (o que é ser galera curtição), que vão estar espalhados em outdoor em março, no início das aulas para mostrar que o galera curtição faz diferença. Cada tarefa teve pontuação específica e as escolas que apresentaram maior pontuação na apresentação do total das atividades estarão recebendo prêmios.

O secretário de Saúde, Luis Augusto de Carvalho, fala que a adesão ao projeto surgiu após o “#PrevençãoTôDentro, projeto desenvolvido pela Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria da Educação, na qual os estudantes visitavam uma mostra interativa que alertava para o aumento de casos de Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis. “Essa ação teve resultados positivos e aumentou a procura dos jovens por preservativos e pelo teste rápido. Isso quer dizer que, enquanto saúde, estamos conseguindo atingir nosso objetivo, que é fazer com que os adolescentes iniciem sua vida sexual se protegendo contra infecções e doenças”, explica Carvalho.

O secretário de Educação, Carlos Bennech, muito emocionado, fala que foi muito gratificante ver o entusiasmo dos jovens em discutir temas tão relevantes para o ser humano. “Não podemos fechar os olhos para a violência, para o uso de drogas ou para a sexualidade. Nós, enquanto sociedade, devemos deixar os jovens preparados, munidos de informações, para que eles sejam multiplicadores nos seus círculos de amizades, comunidade e família. Além disso, nós temos que dar oportunidade para que eles possam construir um futuro melhor, com paz.”

O prefeito destacou que investir na educação é investir na promoção de um futuro melhor. “As crianças e os adolescentes que hoje estão na escola, aprendendo cidadania, serão os cidadãos de amanhã. Esse projeto está ressignificando suas vidas, pois são tratados assuntos que muitos deles sofrem diariamente, como bullying, identidade de gênero, diversidade sexual, sexualidade, violência, entre outros. Estamos conscientizando quanto ao caminho certo a seguir, e, com isso, poderemos ressignificar suas vidas e a discriminação.”

Premiação:

– Tarefa 1- Escola livre de violência: Dr. Genésio Pires (Itapuã);

– Tarefa 2 – Uso abusivo de álcool e outras drogas: Dr. Genésio Pires (Itapuã);

– Tarefa 3 – Gênero: EMEF Monteiro Lobato (Helenita);

– Tarefa extra – 1º lugar EMEF Alberto Santos Dumond (Gaúcha);

– Tarefa extra Meme da Prevenção, critério criatividade – 1º lugar EMEF 14 de setembro (Curral da Macega);

– Tarefa extra Meme da Prevenção, curtidas no Facebook – 1º lugar EMEF Farroupilha (Orieta);

– Tarefa 4 – Quem curte se protege: Escola Minuano.

Classificação final:

– 1º lugar – Escola Dr. Genésio Pires (Itapuã)

– 2º lugar – EMEF Monteiro Lobato (Helenita)

– 3º lugar – EMEF Nossa Senhora da Conceição (Lisboa)

– 4º lugar – Escola Açorianos (Krahe) – prêmio extra (rodízio de pizza)

– 5º lugar – Escola Ayrton Senna da Silva (Augusta) – prêmio extra (rodízio de pizza)