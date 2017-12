Jardim Outeiral recepciona 3º Encontro de escolas Aurora

Nesta terça-feira, a EMEF Jardim Outeiral recepcionou professores e diretores das nove escolas inseridas no projeto Aurora – Escolas Inovadoras. Esse foi o terceiro grande encontro que reuniu as equipes para que uma conhecesse um pouco do trabalho da outra. As salas de aula estavam representadas por projetos de cada uma das nove escolas, apresentados pelos alunos. Cada uma com seus desafios e práticas.

De acordo com o secretário de Educação, Carlos Bennech, a semente da inovação foi plantada através da EMEF Zeferino Lopes de Castro, que foi selecionada pela Fundação Telefônica/Vivo para inovar através da tecnologia. A parceria entre a Prefeitura e a Fundação Telefônica deu certo e a semente de inovação foi espalhada a outras oito escolas, que também recebem assessoria para inovar. “De 62 escolas, hoje temos nove que fazem parte do projeto. Para o ano de 2018, estaremos inserindo mais três no processo. Ou seja, das 62 escolas da rede, 12, cerca de 20%, serão inovadoras. Mas o que isso muda na educação? Tudo. O conhecimento empodera e transforma a vida das pessoas. O resultado sempre é positivo e hoje é um dia especial. Estou muito feliz”, destaca.

O presidente do Instituto Tear de Inovação (ITI), Juliano Bittencourt, que está assessorando as escolas Aurora, fala que as equipes diretivas estão buscando fazer algo diferente. “Isso requer construção, testagem e aperfeiçoamento. Inovar é se permitir a errar. E com as Auroras é isso o que está acontecendo hoje. Vamos sentar e ver como está o processo de inovação, se está de acordo com o que foi sonhado ou se pode melhorar”, conclui.

O gerente de Educação da Fundação Telefônica/Vivo, Rubem Paulo Saldanha, disse estar muito feliz com o crescimento e a evolução do ensino inovador de Viamão. “Que a exceção não seja exceção e sim a regra. O acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, junto a estas escolas, faz com que cada uma se repense e se torne inovadora, a partir de suas próprias escolhas. A Fundação Telefônica está muito feliz em acompanhar este projeto”, exalta.

Jardim Outeiral

A EMEF Jardim Outeiral iniciou no projeto Aurora com o objetivo de diminuir a violência dentro da escola e fora dela. A estratégia utilizada para resgatar o aluno e trazer a família para dentro da escola foi a música. No ano de 2016 a escola começou a trabalhar no projeto e nesse ano os resultados estão sendo comemorados. A escola já está reconhecida na comunidade pelo seu projeto inovador e a família está participativa do processo.

A professora da Sala de Recursos e regente do coral “Amigos da Esperança”, Rosana Kásper, ressalta que a música está transformando a comunidade. “Os estudantes estão mais comprometidos com a escola e engajados no projeto. Isso ocupa o tempo deles e eles acabam não tendo mais tempo para discutir ou brigar. Pelo contrário, eles estão se ajudando. A família está orgulhosa e participativa. Na sexta-feira realizamos as apresentações de final de ano, com o evento Noite das Luzes e a comunidade veio em peso. Mas, para isso, foi necessário muito trabalho, participação ativa das famílias, dos professores e alunos, da equipe diretiva, de voluntários, dos funcionários da escola, além de parcerias com o CPCA, padrinhos e madrinhas para ajudar a realizar esse sonho”, conta.

Muito orgulhosa, Kathleen de Souza, mãe da Gabrielle, 1º ano, integrante do coral há dois meses, fala que está muito feliz com a iniciativa da escola. “Ela está mais concentrada, mais disciplinada. Quem conhece a Gabi, sabe que ela é muito agitada. Mas, para participar do coral, ela está mais focada e isso está refletindo positivamente nos estudos e na sua organização em casa. Parabéns a todos pelo projeto!”

Projeto Aurora – Escolas Inovadoras

– Nº de alunos envolvidos : média de 2900

– Nº de professores : 175

– Nº de escolas : 09

– Escolas participantes :

– Zona Urbana : EMEI Cisne Branco (São Lucas); EMEF São Jorge; EMEF Presidente Getúlio Vargas (Florescente); EMEF Santa Isabel; e EMEF Jardim Outeiral

– Zona Rural : EMEF Zeferino Lopes de Castro (Pimenta); EMEF Jerônimo Porto (Passo D’Areia); EMEF Frei Pacífico (Itapuã); e EMEF Felisberto da Costa Nunes (Itapuã)