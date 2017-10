Meio Ambiente realiza educação ambiental em escolas municipais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smma) está realizando um trabalho de educação ambiental junto às escolas próximas aos bairros Sepé Tiaraju e São Lucas. A ação vem ao encontro de um TAC do Ministério Público ao qual o município deve promover ações de educação ambiental na região para que as famílias não joguem lixo e nem o esgotamento sanitário no arroio Dornelinhos.

Na última terça-feira, dia 17, a bióloga Bruna Schröeder e o geólogo César Araújo realizaram um trabalho educativo com os estudantes da EMEF Doutor Glênio Perez. Aos estudantes da educação infantil ao 2º ano foi ensinada a importância do descarte correto do lixo e, aos demais, do 3º aos 5º anos, foram abordadas a importância do esgotamento sanitário e a conscientização do uso de água.

A diretora da EMEF Doutor Glênio Peres, Maria Cleonir da Silveira, considerou de suma importância a ação de educação ambiental, que foi ministrada conforme a idade e o conhecimento das crianças. “Ficamos muito felizes em poder conscientizar nossos alunos para que eles cuidem e preservem o bairro em que moram, sendo também agentes fiscalizadores e promotores do meio ambiente.”