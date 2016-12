Melhorias nas escolas municipais

Na segunda-feira, dia 19, o prefeito Valdir Bonatto, a secretária de Educação, Márcia Culau, e o engenheiro civil da Prefeitura, Nilton Magalhães, visitaram duas escolas municipais para entregar e anunciar melhorias. Dentre as ações estão a entrega da pintura interna e externa da Escola Municipal Jardim Outeiral, e anúncio da cobertura e recuperação da quadra poliesportiva. Na Escola Municipal Getúlio Vargas o prefeito entregou o calçamento interno em PAVs e fez o anúncio do término das obras da quadra coberta, que estará finalizada antes do início do ano letivo de 2017.

Durante as visitas, a secretária Márcia Culau destacou que as duas instituições de ensino integram o projeto Escolas Inovadoras Aurora, com uma proposta pedagógica diferenciada - a EMEF Presidente Getúlio Vargas trabalha a arte e a EMEF Jardim Outeiral trabalha a musicalidade. A secretária destacou ainda que em ambas as escolas, os alunos estão mais motivados, a comunidade está mais participativa, além dos professores estarem em formação constante.

Em sua fala, o prefeito Valdir Bonatto destacou que a Educação sempre foi uma das prioridades do seu governo e que, ao longo dos últimos quatro anos, a grande maioria das escolas passou por ampliações ou reformas, além da ampliação da Educação Infantil e investimentos na formação continuada dos professores. O prefeito também ressaltou que o seu governo priorizou investimentos em mobilidade urbana no entorno das escolas.

Escola Jardim Outeiral – A primeira escola visitada foi a EMEF Jardim Outeiral, onde estava acontecendo a festa de Natal da comunidade escolar, com a presença do Coral da Sala de Recursos, que fez uma linda apresentação, sob a regência dos professores Maurício e Rosana. Na ocasião, o prefeito e a secretária fizeram a entrega da pintura interna e externa no padrão da Secretaria Municipal de Educação – um investimento de R$ 164 mil. O prefeito também anunciou a licitação para a cobertura e recuperação da quadra poliesportiva com 413 m² – um investimento de R$ 287 mil. O prefeito destacou que a verba para reforma da quadra já está empenhada e que a abertura dos envelopes com as propostas acontece no dia 22 de dezembro, às 14h. O diretor Márcio Cândido agradeceu às autoridades pela atenção que Escola vem recebendo e comemorou o anúncio da reforma e a cobertura da quadra que vai proporcionar um espaço adequado para a prática esportiva e eventos, inclusive em dias de chuva.

Escola Getúlio Vargas – Na sequência, a comitiva visitou a EMEF Getúlio Vargas, onde estava sendo realizada a formatura da Educação Infantil. Na ocasião, o prefeito fez a entrega oficial da pavimentação interna com PAVs – foram 194,30 m² de calçamento, um investimento de R$ 36 mil. O prefeito aproveitou a oportunidade e fez a entrega à diretora Carla Bittencourt do calendário do término das obras da quadra coberta. Bonatto afirmou que em março de 2017, a quadra já estará à disposição da comunidade. A notícia foi comemorada por todos.

Escola Municipal Monteiro Lobato

Na terça-feira, dia 20 de dezembro, o prefeito Valdir Bonatto e a secretária de Educação, Márcia Culau, visitaram a Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na Vila Helenita, para fazer o anúncio da liberação dos recursos para conclusão das obras da quadra poliesportiva coberta. Professores e alunos aguardam com expectativa a conclusão da obra, que esteve paralisada em virtude da não liberação dos recursos federais – está faltando a instalação dos vestiários e reforma no piso. No projeto, estão sendo investidos mais de R$ 500 mil, através do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com contrapartida da Prefeitura. Na ocasião, o prefeito entregou o cronograma das obras que iniciam no próximo dia 17 de janeiro, com previsão de entrega no dia 17 de março de 2017. Conforme a secretária Márcia, uma vez concluída, o obra disponibilizará condições para práticas esportivas com qualidade para os alunos do Monteiro. A secretária Márcia ressaltou ainda que a unidade escolar está recebendo melhorias estruturais: “Devido a obra da quadra poliesportiva e para que a Escola se tornasse um ambiente agradável e bonito para os alunos, a Prefeitura também está investindo na pintura interna e externa no padrão da Secretaria Municipal de Educação, com investimento de R$ 159 mil”, finalizou.