Método Kumon será inaugurado em Viamão

Rede completa 40 anos de América do Sul em 2017

A partir da próxima segunda-feira, 23, Viamão vai conhecer uma nova metodologia de ensino que já formou milhares de alunos em todo o Brasil, o Kumon – método de estudo individualizado de Matemática, Português, Inglês e Japonês.

O foco do método Kumon está no desenvolvimento das habilidades dos alunos, despertando neles a autonomia e a capacidade de estudo necessária para aprender a partir das próprias experiências, seguindo exemplos e corrigindo os próprios erros. Seu objetivo é formar alunos autodidatas, que aprendam por si, com exemplos e prática dos exercícios. É um método que respeita a aptidão de estudo atual e o ritmo de aprendizagem.

O curso de Matemática do Kumon tem o objetivo de ampliar a capacidade e agilidade de cálculo e raciocínio lógico nos alunos. Os benefícios de estudar Matemática desde criança estão relacionados ao desenvolvimento do raciocínio lógico e à capacidade de abstração. Já em Português, o objetivo do curso é desenvolver no aluno o gosto pela leitura e a capacidade de interpretação de textos. Em Inglês, através do método EFL, o objetivo é que aluno desenvolva uma elevada capacidade de leitura e compreensão de textos originais.

A orientadora do Kumon em Viamão é a Professora Ariane Madruga Rodrigues de Freitas. A unidade está localizada na Rua Bento Gonçalves, 101, sala 101, Centro de Viamão, fones: (51) 3178.1610 e 998.720.436. Matrículas abertas.

Mais informações sobre o Método Kumon, acesse www.kumon.com.br

Ou pelo fone 99964.1919 (Rozecler Bugs – jornalista)