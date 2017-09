Plataforma educacional Conecturma é apresentada às 62 escolas da rede

Diretores e coordenadores pedagógicos de todas as 62 escolas da rede municipal de ensino assistiram na tarde de segunda-feira, dia 11 de setembro, à apresentação da plataforma educacional de alfabetização Conecturma. O evento foi realizado no Clube dos Casados e foi apresentado pelo próprio criador da plataforma, Rafael Parente.

Desde 2015, o município está inserido no projeto, que começou com as turmas de 1º anos. Hoje, o projeto contempla do 1º ao 3º anos e, neste ano, de acordo com o coordenador pedagógico, Valnei Veloso, o objetivo é inserir também crianças do Jardim. “Em todas as 12 escolas que hoje desenvolvem a plataforma, o Conecturma tem apresentado resultados bastante positivos. Nosso objetivo é aumentar esse número e dar oportunidade para que outras crianças iniciem a alfabetização de uma forma divertida, na linguagem de jogos, acessível a todas”, finaliza Veloso.

A professora de 1º ano da EMEF Farroupilha, Vanessa, fala que o Conecturma foi implementado neste ano na sua escola e destaca que a ferramenta tem sido bastante satisfatória. “Eles fazem parte de uma geração conectada e desenvolvem habilidades próprias. É muito fácil trabalhar com eles desta forma. Acredito que enriquece muito nossas aulas e traz eles para dentro do processo.” A coordenadora pedagógica da EMEF Presidente João Goulart, Rita, conta que a escola teve dificuldade em aplicar a plataforma de gamificação, com uso dos tablets. “O que deu certo na nossa escola foram os vídeos e o recontar histórias”, assegura Rita. Já a professora Taís, da EMEF Vereador Valneri Antunes, contam que os seus alunos adoram o Conecturma e os personagens. “Desenvolvo o trabalho com a interação dos pais, com jogos para levar a plataforma para os pais conhecerem”, expressa.

Estão inseridas no projeto sete escolas da zona rural e cinco da zona urbana: EMEF Santa Isabel; EMEF Nossa Senhora Aparecida; EMEF Farroupilha; EMEF Vereador Valneri Antunes; EMEF Presidente João Goulart; EMEF Brasília; EMEF Jerônimo Porto; EMEF Felisberto da Costa Nunes; EMEF José de Oliveira Ramos; EMEF Podalírio de Oliveira Fraga; EMEF Acrísio Prates; e, EMEF Padre Schneider. Rafael Parente agradeceu a oportunidade e a parceria para que a cada ano o programa fique melhor. “Vamos fazer de tudo para ajudar, porque os professores são quem fazem a diferença”, finaliza.

– Conecturma é um programa da Aondê Educacional e já é usado por crianças em seis redes públicas e privadas de diferentes regiões brasileiras. Na região Sul, Viamão é o único município inscrito. O programa reúne elementos como livros didáticos, plataforma digital adaptativa e gamificada, desenhos animados, músicas e fantoches e tem por finalidade aumentar a motivação, o interesse e a concentração das crianças.

– O programa tem por objetivo criar as condições para que cada criança possa construir o seu caminho, começando o seu projeto de vida e desenvolvendo suas habilidades socioemocionais.