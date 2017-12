Professoras da PUC vêm conhecer o Núcleo de Políticas Inclusivas

Na tarde desta quarta-feira, dia 13, o Núcleo de Políticas Inclusivas (NPI) da Secretaria Municipal de Educação (SME), recebeu a visita da coordenadora do Nepapi Pucrs, Dra. Marlene Rozek, e da professoras e doutoranda da PUC, Gabriela Martins. As professoras vieram conhecer como se dá a inclusão na rede municipal dos alunos com necessidades especiais. A coordenadora do NPI, Maria Helena dos Santos, explicou que os professores são capacitados mensalmente e acompanhados semanalmente, ou conforme as suas necessidades. Gabriela ressalta que um passo para o saber, começa com o não saber.