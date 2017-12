Professores e alunos do “Galera Curtição” avaliam ações de 2017

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Educação e Saúde, realizou na manhã de terça-feira um debate, separado em dois grupos, um com professores e outro com alunos, participantes do Galera Curtição. Projeto este que tem como objetivo discutir questões relacionadas à violência, uso abusivo de álcool e outras drogas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. O encontro aconteceu simultaneamente porém, em locais diferentes, como a intenção de discutir a trajetória do projeto neste ano.

Segundo os alunos, através do projeto Galera Curtição, eles puderam se desinibir e adquirir mais conhecimento, além de levantar reflexões que fizeram com que criassem mais empatia ao próximo. A Psicóloga, Karin Ribeiro, declarou no encontro que durante o projeto foi possível conhecer melhor os alunos, e constatar que cada jovem possui uma realidade e uma necessidade distinta. A psicóloga também comentou que os alunos tiveram a oportunidade de falar tudo o que queriam, e perceber que o futuro depende das suas próprias atitudes e escolhas.

Os professores do Galera Curtição projetaram, para o próximo ano do projeto, mais oficinas interativas, para tratar de assuntos como bullying, gravidez e mutilações. Assuntos sérios e atuais entre os adolescentes, que merecem atenção redobrada. A ideia de ter o acompanhamento de um psiquiatra para tratar as emoções dos jovens, falar sobre o uso de drogas, trabalhar a autoestima de forma mais explícita, também foram citados durante o debate. Dessa forma, o grupo que organiza o Projeto Galera Curtição realizou o fechamento e projetou os novos planos para o ano de 2018.

O Galera Curtição é um projeto que caracteriza-se por um jogo entre as escolas municipais e estaduais de ensino fundamental, com a participação do público jovem escolar na faixa etária de 12 a 16 anos. A metodologia utilizada possibilita que os temas preconizados pelo SPE sejam desenvolvidos através de ações lúdicas, culturais, educativas e, sobretudo, interativas, incentivado os estudantes a atuarem como multiplicadores desse conhecimento. O Galera Curtição busca inovar nas estratégias de abordagem ao púbico jovem fazendo uso da gameficação, onde se utilizam dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos.