Rotary Viamão promove curso para jovens carentes

No dia 22 de agosto, o Rotary Club Viamão deu início a mais uma turma de alunos no Curso de Capacitação Técnica em Informática, em evento realizado no Senac/Viamão. Na oportunidade estavam presentes rotarianos, estudantes, familiares, empresários, professores, diretores de escolas, representantes da Secretaria de Educação e da direção do Senac.

O curso faz parte do projeto “Rotary Amigo da Escola”, desenvolvido desde 2014. Tem a função de promover a conscientização social de empresas e indivíduos em geral, na busca de alternativas para atender aos anseios de jovens estudantes que desejam qualificar-se e terem uma oportunidade digna de crescimento pessoal e profissional. O objetivo principal é capacitar jovens estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando oportunidades de ingressarem no mundo do trabalho através da inclusão digital.

A seleção desenvolve-se com um concurso de redação onde os alunos, autores das melhores redações, são premiados com um curso técnico de informática, com reconhecimento oficial de escola credenciada, através de certificado de conclusão. O concurso de redação visa despertar o esforço pessoal do aluno, ou seja, o mérito individual, mostrando-lhe que é necessário o esforço próprio para alcançar os seus objetivos, aprendendo, desde já, a buscar o sucesso através de si próprio e não depender totalmente de terceiros, porque a competitividade é muito grande e só vencem os melhores.

Para custear o curso, o Rotary Viamão, através do relacionamento profissional de cada associado, buscou padrinhos-parceiros como empresários, profissionais liberais, entidades de classe, cidadãos da comunidade, que bancam parte da matrícula dos alunos, sendo que a outra parte será arrecadada no jantar-baile do Rotary, no dia 07 de outubro próximo, no Clube dos Casados.

“O Rotary salienta que os padrinhos não estão simplesmente fazendo doação ou filantropia. Estão, sim, fazendo um investimento em jovens que, capacitados, certamente terão maiores oportunidades para alcançar o sucesso na caminhada que terão pela frente”, disse Alceu Carvalho, presidente do Rotary Clube Viamão.