Secretaria de Educação abre inscrições para ingresso ao ano letivo 2018

A Secretaria de Educação informa que as inscrições para ingresso de novos alunos ao ano letivo de 2018 serão realizadas de 6 a 30 de novembro de 2017. Os pais ou responsáveis devem procurar a escola que desejam inscrever o menor, ou realizar a inscrição on-line pelo site www.educacao.rs.gov.br

Estão abertas as inscrições para: Jardim 1; Jardim 2; 1º ano do Ensino Fundamental; 1º ano do Ensino Médio Politécnico; 1º ano do curso Normal (Magistério); 1º ano da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; 1º ano da Educação Profissional Subsequente; e aproveitamento de estudos do curso normal (Magistério) 1º ano.

O sorteio das vagas, quando previsto no Regimento da Escola, será realizado dia 5 ou 6 de dezembro. E a prova, quando prevista no Regimento da Escola, será realizada dia 8 ou 9 de dezembro. A matrícula dos inscritos em novembro será realizada de 2 a 14 de janeiro de 2018. Neste mesmo período, serão feitas as inscrições na escola ou on-line pelo site www.educacao.rs.gov.br, para transferência do ensino fundamental, do 2º ao 9º anos.

Já os estudantes que desejarem fazer transferência (2º e 3º anos) do Ensino Médio Politécnico, Normal (Magistério), Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou ingresso na EJA, deverão fazer a inscrição na escola desejada de 2 a 14 de janeiro de 2018. A matrícula dos designados da transferência será realizada no período de 26 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018.