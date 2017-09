Semana dedicada a palestras educativas e Marcha pela Paz no Trânsito

Debater a segurança no trânsito nunca é demais, mas, para reforçar a conscientização dos alunos, durante a Semana Nacional de Trânsito, a Empresa Pública de Trânsito de Viamão (EPTV) está realizando palestras em quatro escolas da rede municipal de ensino sobre “Educação para o trânsito”, algumas delas irão participar da Marcha Pela Paz no Trânsito. As palestras serão ministradas pelas fiscais de trânsito, que orientarão sobre como atravessar em segurança na faixa de pedestres, velocidade e significado das principais sinalizações. As palestras são dirigidas aos alunos do 5º ao 9º anos e contam com exibição de um vídeo institucional e entrega de material educativo, que foi cedido pelo Detran/RS – Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul.

A Marcha Pela Paz no Trânsito será realizada dia 22 de setembro, às 8h30, com concentração em frente à Amauri Tintas, no cruzamento entre a ERS 040 e a avenida Américo Vespúcio Cabral. A caminhada reunirá estudantes e seguirá pelas avenidas Américo Vespúcio Cabral e Coronel Marcos de Andrade, em direção à Praça Cônego Bernardo Machado, em frente à Igreja Matriz de Viamão. Na chegada, haverá apresentação da Banda da Brigada Militar e de cães adestrados da Brigada Militar. Participarão da Marcha os estudantes e professores das escolas Castelo Branco, Apolinário e Nossa Senhora de Fátima.