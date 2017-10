Senac EAD abre 55 polos de graduação a distância

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para cursos de graduação a distância em 55 polos no Rio Grande do Sul. Com a expansão da rede, a instituição atinge 232 polos, estando presente em todas as regiões do Brasil. Agora, estudantes de todo o estado gaúcho podem se inscrever em um dos 13 cursos da modalidade nas áreas de comércio, administração, educação, gestão ou informática. As inscrições podem ser feitas no portal www.ead.senac.br/graduacao.

Entre os cursos disponíveis, estão: Bacharelado em Administração de Empresas, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Pedagogia, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Maiores informações podem ser obtidas no Senac Viamão.