SME realiza formação para os novos professores da Educação Infantil

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realiza formação nesta quinta-feira, 30 de novembro, em dois turnos, para os 45 novos professores de educação infantil que ingressaram da rede neste ano. A formação foi realizada no auditório da SME e contou com a participação do Conselho Municipal de Educação, que abordou a Resolução de agosto de 2015, no que trata sobre as propostas pedagógicas para a educação infantil.

As assessoras pedagógicas Maria de Lourdes Bondan e Karin Lucrécio ressaltam que o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil apresenta a tríade que contempla o cuidar, o brincar e o educar. “É brincando que a criança apropria-se da realidade, resolve problemas, faz imitações, experimenta o mundo, assume papéis, faz jogos simbólicos e usa a criatividade”, explica Maria de Lourdes.

A inclusão também foi tema da formação. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Políticas Inclusivas da Secretaria Municipal de Educação, Maria Helena Santos dos Santos, os conteúdos curriculares devem atender às necessidades educacionais de crianças com deficiência e com dificuldades acentuadas de aprendizagem. “A inclusão dos alunos com deficiência requer do educador a busca constante de atualização de conhecimentos, acreditar no desenvolvimento progressivo, na capacidade, nas possibilidades e habilidades do aluno e em si mesmo, como profissional capaz de realizar este trabalho com muito amor”, finaliza Maria Helena.