SME recepciona equipes diretivas e professores

As férias escolares estão chegando ao fim e, para que o ano letivo inicie com grande motivação, a Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o SESC, organizou um momento de reflexão para as equipes diretivas com o tema “inspirar pessoas a despertar o seu melhor”. A palestra, cujo ministrante ainda é surpresa, acontecerá no Centro de Formação Profissional Walter Graf, dia 1º de março, às 13 horas.

Já os professores, que hoje somam aproximadamente 1.200 profissionais, serão recepcionados na Fazenda Pedagógica Quinta da Estância, dia 2 de março, às 8 horas. À tarde, os educadores se reunirão nas escolas de origem para organizarem o planejamento para o semestre. O mesmo acontecerá dia 3 de março, em ambos os turnos, nas escolas. As escolas que terão a modalidade EJA farão seu planejamento semestral também nos dias 2 e 3 de março, no turno da noite.