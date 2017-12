Viamão é ouro na 11ª Mostra Brasileira de Foguetes

Catorze alunos das EMEFs Sargento Raymundo Soares e Residencial Figueira foram premiados com medalhas de ouro, receberam certificados e três menções honrosas. Eles foram destaque na 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e 11ª Mostra Brasileira de Foguetes, cujas provas e lançamentos do foguetes foram realizados no 1º semestre. Foram 800 mil alunos inscritos, oriundos de 13 mil escolas de todo país. Desse total, foram premiados com medalhas 40 mil estudantes. A prova teórica continha 10 questões de raciocínio lógico ligados à astronomia e astronáutica.

O professor de ciências, João Antônio de Souza, ressaltou que a EMEF Residencial Figueira participa da competição pelo terceiro ano seguido. Neste ano, três alunos do 7º ano receberam a medalha de ouro. Já a EMEF Sargento Raymundo Soares, localizada na Augusta, participou da competição pela primeira vez e 11 alunos do 9º ano receberam a medalha de ouro. De acordo com Souza, o importante é na competição é instigar novos conhecimentos aos alunos. “Eles competiram com estudantes de escolas particulares e mostraram que são capazes, basta quererem. E isso vale para tudo”, destaca.