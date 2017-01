Volta às aulas na rede municipal será dia 6 de março

Os meses de janeiro e fevereiro serão de trabalho intensivo nas escolas municipais para receber os cerca de 25 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. A volta às aulas na rede municipal acontecerá no dia 6 de março. Mas, desde já, várias equipes estão realizando a manutenção das escolas, com pequenos reparos em pinturas, serviços hidráulicos e elétricos, além da limpeza. A expectativa é de que todas as escolas da rede recebam essas melhorias, até o início das aulas.

No dia 1º de março, todos os diretores participarão de uma reunião às 13h30min, no auditório do C.F.P.Walter Graff. No dia 2 de março, às 8h30min, todos os professores serão reunidos na Fazenda Pedagógica Quinta da Estância para uma formação. À tarde, a formação continuará nas escolas, bem como no dia 3 de março.

Conforme o secretário de Educação, Carlos Bennech, todo esse esforço é para garantir que os alunos tenham uma boa estrutura no retorno às aulas. A rede municipal conta hoje com 62 instituições de ensino, sendo seis escolas de educação infantil e 56 de ensino fundamental.