Xadrez: alunos da EMEF Dom Diogo de Souza vão competir em Pernambuco

“Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto, torna-se realidade.” Esse pensamento do poeta e músico, Raul Seixas, cabe bem ao momento por qual estão passando professores, alunos e direção da EMEF Dom Diogo de Souza, localizada no Valença. O sonho do professor de matemática, Bruno Régio, de ensinar xadrez aos alunos se tornou realidade quando encontrou a pré-disposição dos alunos, pais e direção. Todos engajados num mesmo objetivo: o xadrez em sala de aula para melhorar as notas de matemática.

“A partir daí tudo mudou. O projeto Xadrez cresceu, o interesse se multiplicou e hoje faz parte do currículo. A introdução começa cedo, já na educação infantil, e vai até o 9º ano. As notas em matemática aumentaram, a evasão diminuiu e o conhecimento adquirido pelos alunos norteia suas vidas além da sala de aula”, expressa a orgulhosa diretora da EMEF Dom Diogo de Souza, Márcia Roldão. Orgulhosa de seus alunos por vê-los crescer tanto, em tão pouco tempo. Em dois anos de projeto, os estudantes participaram de inúmeros campeonatos, conquistando medalhas e troféus. O último e mais importante título foi o de Campeão Estadual da Copa Brasil de Xadrez Escolar, onde os estudantes disputaram o título com alunos de escolas particulares e colégios militares de todo o Estado. Agora, 16 estudantes campeões, entre 12 e 18 anos, viajarão para Petrolina, em Pernambuco, no dia 15 de dezembro, para disputar a Copa Brasil de Xadrez Escolar, disputando o título com os melhores do país.

Visita ao Gabinete do Prefeito

Na manhã chuvosa da última sexta-feira, dia 10, os 16 estudantes que irão participar da etapa nacional em Pernambuco estiveram no Gabinete do Prefeito, acompanhados de pais, professores e direção para agradecer o apoio da Prefeitura. Representando os estudantes, Henrique agradeceu a oportunidade e a confiança ao secretário de Educação, Carlos Bennech, e ao prefeito, André Pacheco. Já Marcelo, 8º ano, ressaltou que este será um torneio inesquecível. “Obrigado por acreditar em nós. Não é só uma oportunidade, mas uma experiência de vida. Será nossa primeira viagem longa para outro lugar, sem os pais, e a maioria de nós nunca viajou de avião”, destaca. A mãe de Marcelo, Maristela Abreu, assegura que o xadrez transformou a vida de seu filho. “Ele está mais organizado e responsável em casa. A escola conseguiu resgatar o aluno e o filho. Agradeço de coração o que a escola, a Secretaria de Educação e a Prefeitura estão fazendo por meu filho e por estes jovens.”

Outra atleta enxadrista, Nicole (13 anos), fala que começou a se interessar pelo esporte para melhorar as notas em matemática. “Mudei muito. O xadrez fez eu crescer e desenvolver o raciocínio lógico. Não gostava de ir às aulas e agora eu adoro as aulas, a escola e quero ir adiante. Minhas notas melhoraram muito também. Em casa, estou ensinando minha mãe a jogar para treinar mais”, conta.

Michele da Silva, mãe da Nicole, fala que acompanhou sua filha na disputa em Caxias do Sul e viu o quanto estavam felizes em representar o município. “Eles têm garra e estão contagiando os alunos menores. Tenho outra filha no 1º ano e ela também quer jogar xadrez para participar dos campeonatos”, explica. O diretor Pedagógico, Valnei Veloso, diz estar feliz em ver a família envolvida no projeto, apoiando seus filhos. “É uma oportunidade que eles estão tendo para crescerem e avançarem nos estudos e nos seus projetos pessoais.”

O secretário de Educação, Carlos Bennech, expressa a boa prática da escola em levar o nome de Viamão para outros municípios, e agora para o país. “É muito gratificante para nós, enquanto Secretaria de Educação, ver nossos alunos se destacando e almejando novos vôos.” O professor de matemática fala que o xadrez também desperta o sentimento de pertencimento, diminui o índice de evasão e aumenta as notas da escola.

O prefeito encerrou o encontro falando que o mais importante é a vontade de aprender e de crescer. “Parabéns à equipe pelo trabalho qualificado. Parabéns aos alunos que acreditaram em si e abraçaram as oportunidades. Boa sorte para vocês!”