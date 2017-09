Eleição de servidores para a Comissão Permanente de Gestão da Qualidade

Na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, será realizada a eleição para membro da Comissão Permanente de Gestão da Qualidade (CPGQ). A urna estará instalada no auditório do Centro de Formação Profissional Walter Graf, das 9h30 às 17 horas. Poderá votar o servidor estatutário estável e o servidor estatutário em estágio probatório, apresentando documento com foto.

A Comissão Permanente de Gestão da Qualidade (CPGQ) foi criada a partir do Plano de Carreira e no dia 16 estarão concorrendo 18 servidores a serem membros do grupo. Desses, os três mais votados farão parte da CPGQ, como titular e os outros três mais votados serão suplentes. Cabe à comissão: capacitar, treinar, coordenar e ministrar cursos de capacitação, realizar seminários e outras atividades afins, bem como coordenar a Avaliação de todos os servidores municipais com base em critérios pré-estabelecidos na legislação, medindo o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, entre outras funções.

A CPGQ será composta de 1 Coordenador, podendo ser cargo em comissão ou função gratificada, e mais 7 membros titulares, bem como 7 membros suplentes. Os membros da Comissão terão mandato de 2 anos, inadmitida a recondução para o mandato subseqüente. Serão 2 representantes de livre indicação do chefe do executivo municipal, com seus respectivos suplentes; 3 representantes devidamente eleitos pelos servidores do quadro estável, com seus respectivos suplentes e 2 representantes indicados pelo sindicato dos municipários, com seus respectivos suplentes. O coordenador da CPGQ será de livre nomeação do prefeito, podendo ser Cargo em Comissão ou Função Gratificada, com superior completo em Administração, Direito ou Pedagogia.