Emissão de guias de Alvará via Internet

Com o objetivo de levar mais praticidade aos empresários, comerciantes, contadores, requerentes e público em geral, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo implantou um novo sistema para a emissão das guias de pagamento dos alvarás de funcionamento das empresas para o ano de 2017. Com o novo sistema, não há mais a necessidade do deslocamento até a Prefeitura para a emissão da guia. Para quem não possui Internet, as guias estarão sendo disponibilizadas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Prédio Central da Prefeitura (Praça Júlio de Castilhos, s/nº, Centro). A Secretaria atende de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.

COMO EMITIR A GUIA: Acesse o portal da Prefeitura de Viamão <www.viamao.rs.gov.br> e clique no link GUIAS DE PAGAMENTO, selecione a opção CIDADÃO E EMPRESAS e após na ‘área pública’ acesse o link CARNÊ IPTU/ISS FIXO/ALVARÁ. Em seguida, selecione o tipo de cadastro (Econômico), Nº do Cadastro (informar o número da Inscrição Econômica, sem o dígito zero), selecione o Tipo de Carnê (informar Alvará 2017) e após gerar o documento (o sistema irá gerar um documento em versão PDF). Antes de efetuar o pagamento, é importante fazer a conferência dos dados contidos no boleto. Para a emissão de guias anteriores a 2017, contadores e requerentes deverão solicitar uma senha de acesso ao sistema, no mesmo link informado, na área restrita.