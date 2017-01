Encontro de veículos antigos foi atração no domingo

Evento já tradicional e de grande sucesso, promovido pelo Clube do Carro Antigo com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), ocorreu no último domingo, dia 8, o Encontro de Veículos Antigos que atraiu dezenas de expositores e reuniu ainda venda de peças, acessórios, adesivos, miniaturas e outros artigos relacionado ao automobilismo. Entre os veículos expostos no encontro, o destaque desta 17ª edição foi a participação de uma grande variedade de Fuscas com pintura personalizadas em diferentes motivos. Um Chevrolet Special Deluxe, ano 1941, também chamou a atenção dos visitantes. Atualmente trata-se de um modelo raro que que se destaca por suas linhas arredondadas que inspiravam os projetos da época.