Entidades de Águas Claras, Cecília e Viamópolis recebem alimentos

A Prefeitura de Viamão realizou mais três entregas de alimentos não perecíveis arrecadados no Baile de 276 anos de Viamão. As entidades cadastradas que receberam 200 quilos, cada, são: Casa de Davi (Águas Claras); Sociedade Espírita Casa do Caminho (Viamópolis); e, Fraternidade Espírita Dr. Bezerra de Menezes (Cecília). As entregas aconteceram na tarde de segunda-feira (30) e manhã de terça-feira (31).

Os alimentos foram entregues pelo diretor-Geral de Educação, Marco Aurélio Rocha, pela diretora Administrativa, Vanja Macedo, e pela servidora Lúcia Costa. A Casa de David realiza trabalho terapêutico para desintoxicação de álcool e drogas. A Sociedade Espírita Casa do Caminho realiza trabalhos de estudo, grupos de idosos, atendimento fraterno, palestras, passes, atendimento social, coral e atendimento a crianças e adolescentes. Os alimentos foram entregues para o diretor Administrativo, Selmo Cardoso. Já na Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, os alimentos foram entregues para dona Alcina da Silva e Michele Albenaz. Elas realizam um trabalho de doação às famílias carentes cadastradas, todas as terças-feiras.

Saiba mais:

Durante o Baile dos 276 anos da cidade, realizado no Cantegril, no dia 23 de setembro, foram arrecadados quatro toneladas de alimentos não perecíveis, que estão sendo entregues a 24 entidades cadastradas.