Equipe de Viamão participa de torneio de câmbio em Tramandaí

Município foi representado por atletas que treinam no Centro Municipal de Cultura e Esporte.

A equipe que treina no Centro Municipal de Cultura e Esporte (Ginásio Municipal) representou a cidade de Viamão num torneio de Câmbio – espécie de vôlei adaptado para pessoas idosas – que ocorreu no último final de semana, 11 e 12 de março, em Tramandaí. O grupo, formado por 10 atletas (Adão, Maria de Lurdes, Elisabete,Tânia Regina, Vera, Vânia, Beth, Ione, Janete e Júlio), disputou o campeonato com outras 35 equipes de todo o Estado – a competição envolveu 432 atletas, acima de 50 anos. A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), apoiou a participação da equipe disponibilizando o transporte. Para o secretário de Esporte e Lazer, Miro Braga, um dos objetivos da SMEL é investir em atividades físicas e na promoção da qualidade de vida para a terceira idade.

Ficou interessado em participar do grupo? O Câmbio é um esporte similar ao vôlei tradicional – que faz uso da quadra e da bola de vôlei, mas como o próprio nome diz, sofreu algumas alterações para ser praticado por pessoas na terceira idade. Em Viamão, os treinos de Câmbio ocorrem todas as segundas-feiras, às 14h. Para participar, o interessado deve ter acima de 50 anos de idade. As inscrições podem ser realizadas no próprio Ginásio, localizado na Rua Açores, 951 – Tarumã, ou procurar informações através do telefone (51) 3446.3397, das 8h30 às 12h ou das 13h30 às 17h.