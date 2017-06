Especialistas e autoridades defendem a construção de presídio em Viamão

Em audiência pública, representantes do Judiciário, Polícia Civil, Susepe e Brigada Militar garantem a necessidade e viabilidade da construção do presídio estadual em Viamão. Moradores do entorno questionam a localização e pedem estudos.

Convocada pelos vereadores de oposição, a audiência pública sobre a construção de um presídio estadual em Viamão, realizada na noite desta quarta-feira, dia 21 de junho, na Câmara de Vereadores, foi também a oportunidade de diversas autoridades e especialistas no assunto esclarecerem dúvidas da comunidade.

Durante mais de duas horas foram ouvidas opiniões e repassadas informações sobre o quadro atual da segurança em Viamão. Além da manifestação dos vereadores, integrantes da comunidade e moradores do entorno também se posicionaram. Ao final do encontro, o vereador Rodrigo Pox (PDT), que presidia a audiência, anunciou a criação de um Grupo de Trabalho, composto por moradores, vereadores e autoridades, que levará ao prefeito André Pacheco algumas reivindicações e sugestões.

Confira a opinião de especialistas, autoridades e vereadores

“A lei diz que o condenado deve cumprir sua pena perto dos familiares. A escolha de Viamão não foi por acaso. Temos mais de mil presos que são oriundos de Viamão. Nós precisamos de um presídio em Viamão. Podemos pensar numa ocupação e tratamento diferenciados, apenas para primários, para que haja baixa reincidência.”

Superintendente da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe)

Agente penitenciária Marli Ane Stock

“O principal temor da população é que a criminalidade aumente na vizinhança do presídio. Isso não é real, porque com o aumento do número de vagas, os policiais que rotineiramente precisam fazer custódias de presos, vão estar nas ruas, ou seja, vai ter incremento de efetivo. Há o compromisso do Estado em aumento de efetivo em Viamão.”

Subcomandante-geral da Brigada Militar

Coronel Mario Ikeda

“Moro em Viamão e estou aqui para defender a construção de um presídio em Viamão. Não tem como a Susepe comportar mais presos. Por falta de vagas há caso de preso ficar 44 dias dentro de uma DPPA e as viaturas viram celas. Em ambos os casos, os policiais civis e militares são desviados de suas funções para cuidarem desses presos.”

Diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (DPRM)

Delegado Volnei Fagundes Marcelo

“Estou há nove anos em Viamão e conheço a realidade do município. Toda cidade deve ter a sua casa prisional. O sistema hoje, dominado por facções, obriga o presos a contrair dívidas na cadeia e ele precisa pagar cometendo crimes ao sair. Precisamos do modelo que temos em Canoas hoje, livres de facções, no qual os presos são monitorados antes de entrar lá e onde as famílias possam ser acolhidas, diminuindo a reincidência drasticamente. Temos hoje 401 presos provisórios de Viamão, é muita gente.

Sobre as condições precárias que vivem os detentos atualmente, as pessoas costumam dizer que ‘é problema deles’, pois cometeram crime. Se esquecem que eles sairão piores do que entraram. É problema de todos nós ressocializar essas pessoas. Com um presídio menor, podemos implantar oficinas de trabalho e de educação. Temos que tentar.”

Juíza da 2ª Vara Criminal de Viamão

Dra. Andréia Marodin Hoffmeister

“Viamão não pode perder essa chance de ter um presídio. Não vamos mais uma vez empurrar com a barriga. Vamos abrir a mente e pensar diferente.”

Comandante do 18º BPM de Viamão

Tenente-Coronel José Carlos Pacheco.

“Em nome do Ministério Público, eu afirmo que Viamão necessita de uma casa prisional. Hoje, Viamão é o segundo colocado no Estado em violência doméstica e em número de homicídios.”

Diretora do Ministério Público de Viamão

Dra. Promotora Roberta Morillos Teixeira

“Nao é verdadeira a premissa de que a vinda de um presídio aumenta o índice de criminalidade na região. Posso afirmar isso com total certeza, fui promotora por seis anos em Charqueadas, residindo nos fundos do maior complexo prisional do estado, na Vila Aços Finos Piratini. A minha casa não possuia nenhum aparato de segurança e era um local muito tranquilo de viver. Charqueadas possui um aparato policial superior a de outras cidades do mesmo porte, devido aos presídios. Também no sistema de saúde a população foi beneficiada, pois para fazer o atendimento aos presos necessita-se de uma estrutura exclusiva e os cidadãos ganharam outra também exclusiva. Viamão precisa de uma casa prisional, assim como o MP cobra do Executivo as políticas sociais, mas uma coisa não exclui a outra.”

Promotora criminal de Viamão

Dra. Marcia Regina Nunes Villanova

“A escolha da área foi técnica e atende todas as exigências legais, que obrigam o Estado a cumprir regras muito rígidas. Isso significa que serão estudadas todas as questões técnicas e precisam ser atendidos os 72 elementos técnicos necessários para o início da construção. Há sete meses que discutimos qual o melhor local e só depois de escolhido, serão feitos os estudos de impacto de vizinhança, entre outros, incluindo o debate com a sociedade. Além de ser propriedade do Estado, a área da Fepagro tem 100 hectares e usaremos no máximo 10 e, obviamente, escolheremos uma área que tenha impacto menor e que tenha a melhor relação custo/benefício. Todas as regras serão cumpridas.”

Diretor de engenharia prisional da Susepe

Alexandre Nicol

“É um problema que nós viamonenses precisamos resolver. A proximidade do preso com sua família ajuda a reinserção na sociedade. A decisão de vir um presídio para Viamão já está sacramentada, só há a necessidade de debatermos o local.”

Presidente da OAB Viamão

Dr. Nilson Pinto da Silva

“O Governo Estadual precisa investir mais em Viamão, em saude e educação, mas entendemos a necessidade de ter um presídio aqui. Bem verdade que é preciso se discutir com a população o local, discutir o impacto de vizinhança, as contrapartidas. A comunidade não pode ser ignorada. ”

Vereador Armando Azambuja

“Propomos esse debate para também esclarecer a nós e a comunidade, para sabermos o que virá para Viamão. Lembro de Darcy Ribeiro: “Se não investirmos em educação, faltará dinheiro para construir prisão”. Precisamos do mesmo empenho para trazermos outros benefícios para Viamão.”

Vereador Adão Pretto Filho

“A nossa crítica não é em relação a vinda ou não do presídio, mas sim ao método utilizado pela gestão que não debateu com a sociedade. É aquele o melhor local? Quais as contrapartidas? Qual o modelo? Ainda não sabemos, o Executivo precisa esclarecer.”

Vereador Guto Lopes

“Esta Casa é parceira na luta desta causa, independente de partidos. Estou à disposição para construir o que for melhor para a comunidade.”

Vereador Rodrigo Pox

