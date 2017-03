Etapa gaúcha do Gastronômade Brasil será em Viamão

A etapa gaúcha do Gastronômade Brasil será no dia 19, no restaurante O Butiá, em Viamão. O evento será comandado pelo chef Xavier Gamez, com harmonização de vinhos e espumantes por conta da Vallontano. Os eventos gastronômicos são realizados, quando possivel, ao ar livre, em locações inusitadas que vão desde fazendas até jardins urbanos, do cume de montanhas a cavernas do mar, em ilhas isoladas ou em jardins suspensos no meio de megalópoles.

No Brasil, primeiro país na América do Sul a receber os eventos, já foram realizadas 56 etapas desde 2012 e outras 12 estão programadas para 2017. A cada ano, mais de 80 eventos e quase 10 mil pessoas são servidas em fazendas espalhadas pela América do Norte.

Em 2017, o Gastronômade passará pelo RS e por mais quatro cidades do país.

Serviço

19 de março, às 13h

O Butiá (Viamão)

Chef Xavier Gamez

Ingressos de R$ 309 a R$ 329, com direito ao menu completo de sete etapas, harmonização e taxa de serviços.

Informações e inscrições no site gastronomadebrasil.com