EXCLUSIVO: Documentos comprovam que Viamão apresentou projeto do Caminho do Meio

Após a notícia de que o Governo Federal cancelou o investimento de R$ 43 milhões para a duplicação da Estrada Caminho do Meio, uma polêmica instalou-se na cidade. Segundo a Metroplan, tanto Viamão como Porto Alegre e Alvorada não teriam enviado os projetos necessários, o que teria inviabilizado o andamento da licitação e da obra propramente dita.

O Jornal Correio Rural foi até à Prefeitura de Viamão buscar respostas e teve acesso a documentos que comprovam a entrega do projeto de duplicação do Caminho do Meio por parte da Prefeitura, bem como detalhes do que teria feito o Governo Federal tomar esta atitude.

Um ofício datado de 14 de maio de 2015 é o ponto de partida. Neste ofício, o então prefeito Valdir Bonatto informa à Metroplan que entregou o projeto solicitado em dezembro de 2014 e cobra uma previsão de abertura de edital para licitação, bem como início das obras e cronograma das mesmas.



A resposta da Metroplan veio em 24 de junho, alegando que o projeto entregue em dezembro de 2014 não satisfazia uma Nota Técnica de outubro de 2014. Aí está o ponto de impasse entre Prefeitura de Viamão, Metroplan, Caixa Federal e Ministério das Cidades.



O seceretário geral de Governo, engenheiro Nilton Magalhâes explica: “A modalidade de licitação prevista para o Caminho do Meio sempre foi a RDC (Regime Diferenciado de Contratação), instituído pela Lei federal 12.462/2011, na qual estavam incluídas as obras do PAC. Neste RDC o projeto executivo é de responsabilidade da empresa contratada, ficando a cargo do município o projeto básico, que no caso de Viamão estava pronto desde 2010, foi totalmente atualizado e entregue em 2014. Após esta entrega começaram a surgir outras exigências não previstas na RDC.”

Nilton também ressalta que Porto Alegre não quis participar do projeto e Viamão se dispôs a assumir o projeto da capital. Alvorada também não cumpriu sua parte, o que complicou ainda mais a situação de Viamão.

“Posso garantir aos munícipes que Viamão cumpriu tudo que foi solicitado e que continuaremos insistindo para que o projeto retorne ao Orçamento da União, uma vez que é de vital importância para a região”, encerra Nilton.