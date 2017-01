Feira de adoção de animais do canil municipal ocorreu nesta quarta-feira

Em busca de encontrar um lar para os animais do Canil Municipal, a Coordenação Municipal de Atenção aos Animais (COMAN), promoveu, na quarta-feira (25), no Largo Adonis dos Santos (Praça da Caixa D’Água – Centro), mais uma Feira de Doação. A ação ocorreu das 10 às 16h e teve exposição para adoção apenas de cães adultos que foram recolhidos pela Prefeitura – os animais expostos na Feira já estão castrados. Os interessados em adotar receberam orientações de como cuidar dos animais.

Para adotar é muito fácil, basta ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de residência, CPF, RG, e assinar um termo de responsabilidade pelo animal. As Feiras de Doação da Prefeitura já se tornaram tradicionais e acontecem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, sempre no mesmo local, no Largo Adonis dos Santos. O evento é adiado apenas se chover.