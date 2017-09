Feira de Economia Solidária completa 18 anos nesta quarta-feira

No dia 27 de setembro, a Feira de Economia Solidária, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, que acontece todas as sextas-feiras, junto à Praça Júlio de Castilhos, está completando 18 anos de existência. Ao longo destes anos, a Feira cresceu e hoje já são 26 artesãos inscritos, que confeccionam desde panos de prato, patchwork, mandalas, madeiras entalhadas, artigos de couro, bijuterias, bonecas de pano, biscoitos, geléias, pães, queijos, entre outros.

A comemoração será realizada na próxima sexta-feira, dia 29, quando acontece a Feira de Economia Solidária. Todos os expositores estão envolvidos na organização do evento, que terá comes e bebes para os clientes. Usuários e equipe da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS AD Nova Vida e o CAPS Azul) participarão da comemoração realizando o Sarau Cultural do mês, sob o tema “Amor à Vida”, em virtude do Setembro Amarelo. A partir das 14 horas, a Banda da Saúde Mental estará realizando apresentação e integrando a todos.