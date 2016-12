(CRÔNICA DE PANO TERRA)

Feliz 2017

E mais um ano se foi. 2016 dá o fora. Ano atípico. Saudamos a Lava Jato, Sérgio Moro e o Ministério Público Federal. Repelimos Lula, Dilma e toda roubalheira petista. Pranteamos os amigos que se foram. Lembramos que 2016 nos levou Muhammad Ali, Johann Cruyff, Shimon Peres, Humberto Eco, Bud Spencer, Caçapava, Vacaria e Geneton Moraes Neto. Falando em Geneton, esses dias batendo boca com um petralha me lembrei, no meio da discussão, de uma de suas máximas quando entrevistava alguém: “Por que será que este bastardo está mentindo para mim?”. Cambada de mentirosos. Lamentaremos os mais de mil empregos perdidos na reestruturação correta do governo do Estado por Sartori mas sem esquecer, como fazem os democratas de conveniência, os mais de 12 milhões de empregos ceifados pela ruína econômica, corrupção e incompetência de Dilma e PT.

2016 foi ano que as coisas ficaram mais claras. O certo e o errado ficaram cristalinos. Do lado que PT, PC do B, PDT e Psol estiverem, o correto é exatamente o contrário. Se eles defendem uma coisa, o certo é a outra opção diametralmente oposta.

E o que esperar de 2017? Aqui no RS, que Sartori extinga o cabide petista chamado EGR, que privatize a CEEE (alguém tem saudade da CRT?). No plano federal que Henrique Meireles nos leve ao crescimento econômico e saiba você que o litro de gasolina nos EUA custa 2 pilas. Nem vou falar no salário médio do trabalhador americano. Aqui custa 4 pilas. Lá não tem estatal de petróleo. Aqui temos a Petrobrás para financiar o governo corrupto de plantão. Privatizem essa b…!

No futebol, para 2017, o Grêmio que pegou o grupo da morte na Libertadores (morte do futebol pela ruindade dos 4 times) bem que poderia ao final do ano ser rebaixado pela 3ª vez. Já o meu ex-time vai ser vice na série B. Colorado nenhum quer o título de campeão da 2ª divisão. Falando em colorado, os coitados não se cansam de passar vergonha. Vi fotos de uma festa de fim de ano dos funcionários. Estavam comemorando o quê? Trabalho na maior empresa do seu ramo no país. Não teve festa, não teve champanha, panetone. Isso chama-se crise econômica. Aí os manés enterram o clube na 2ª divisão, comemoram e sorteiam brindes. Clube rebaixado, endividado e pessimamente mal gerido. Tenho vergonha.

Gostaria de ver algumas manchetes nos jornais para 2017: “Em Viamão não há nenhuma criança fora da escola”; “Cai drasticamente o número de homicídios em Viamão”; “Começam as obras de ampliação do hospital de Viamão”; “Augusto Giraudo volta à Câmara” (essa nem eu me aguentei!!!).

Portanto, senhores e senhoras, um bom 2017. Trabalhe muito, arranje menos desculpas, seja uma pessoa melhor do que foi este ano e como disse o cerebral PC Niemxeski: “O maior inimigo do sucesso é a possibilidade da desculpa”. Em frente!!!