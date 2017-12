Festa em louvor da padroeira de Viamão

Ao completar 270 anos de atividades, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição está com tudo preparado para as festividades religiosas e populares em louvor da padroeira do município. Na igreja matriz, o ciclo de novena já teve início na quarta-feira, 29 de novembro. Até o dia 7 de dezembro, sempre às 19h30min, haverá celebração religiosa. No dia 8 de dezembro, consagrado à padroeira, feriado municipal, haverá missa solene às 10 horas e reza do terço às 9, às 15 e às 18 horas. Às 20 horas, concentração e reza na gruta de Nossa Senhora da Conceição no Largo Adonis dos Santos, na caixa dágua, centro.

Observações importantes: Durante o período de novena, após a celebração, no Salão Paroquial haverá encontro de confraternização com alimentação. No dia 8, durante todo o dia, no Salão Paroquial haverá venda de pastéis, refrigerantes, doces, salada de frutas e brechó.

Almoço festivo: Dia 3 de dezembro, domingo, às 12 horas, no Salão Paroquial, churrasco, galeto, salsichão, arroz e saladas. Quem participar, deve levar talheres. Maiores informações de toda a programação, podem ser conseguidas na secretaria da Paróquia.