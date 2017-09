Festa em louvor de Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com matriz no bairro Jardim Krahe e que congrega várias comunidades viamonenses, está com a programação festiva organizada em louvor da padroeira do Brasil. A novena vai se realizar no templo da avenida João Fernando Krahe, sempre às 20 horas, dos dias 2 a 10 de outubro. Para o dia 12 de outubro está marcada a grande festa com esta programação: às 6h30min, Santa Missa; 8h30min, concentração na entrada do Jardim Krahe para seguir em procissão; às 10 horas, Santa Missa Campal e em seguida começa a carreata pela avenida João Fernando Krahe, Beco dos Cunha até parada 47 quando segue pela ERS 040 (avenida Senador Salgado Filho), entrando na ERS 118 seguindo pela avenida Bento Gonçalves (centro da cidade) até a ERS 040 até o Colégio Marista Graças, local em que será concedida a bênção. Logo em seguida, almoço festivo no salão social e ginásio daquela escola. Após o almoço apresentação do grupo Cacimba Nativa, do Grupo de Danças Eu Sou do Sul, sorteio de brindes. Às 17 horas, premiação da Rainha Boneca, Rainha da Festa e Guri da Festa. Na matriz (Krahe) às 16 horas, batizados e às 18 horas Santa Missa.