Festival de Pipas coloriu o céu de Itapuã

Prefeitura de Viamão foi parceira do evento, realizado na Praia de Fora, no Parque Estadual de Itapuã.

O céu de Itapuã ficou mais colorido na última quarta-feira, dia 22, com o 1° Festival de Pipas, em comemoração ao Dia Mundial da Água. O evento – que foi uma iniciativa do Parque Estadual de Itapuã, em parceria com a Prefeitura de Viamão - aconteceu na Praia de Fora e contou com atividades educativas, físicas e de conscientização. O objetivo foi orientar os alunos da rede pública em relação às questões ambientais e aproximá-los da natureza. A Praia de Fora tem mais de 18 km e é um paraíso preservado a mais de 20 anos.

Durante todo o dia, os estudantes participaram de oficinas, onde puderam confeccionar suas próprias pipas. Os alunos também tiveram orientações sobre a importância da água, da preservação dos recursos hídricos e como pequenas atitudes diárias podem ajudar a criar um futuro melhor para todos. A Secretaria Municipal de Educação (SME) disponibilizou o material para confeccionar as pipas (barbante, papel, cola e tesouras), além do transporte para cerca de 250 estudantes da região de Itapuã, das Escolas Municipais Frei Pacífico, Felisberto da Costa Nunes e Podalírio de Oliveira Fraga e das Escolas Estaduais Genésio Pires e Caldas Junior. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também fez doação de pipas para os estudantes e disponibilizou monitores no dia do evento.

De acordo com a gestora do Parque, a bióloga Dayse Rocha, o evento foi um sucesso. “A programação do dia foi extensa e educativa e foi a primeira vez que a Praia de Fora foi aberta para os estudantes. Fizemos uma força-tarefa para fazer a limpeza do acesso à Praia, com o objetivo de tornar possível a passagem dos ônibus. O objetivo é trazer cada vez mais eventos para esse local. Acredito no Parque como uma ferramenta de conservação com a participação e o envolvimento da comunidade. Gostaria de parabenizar todos que estiveram envolvidos neste projeto”, finalizou.

O Parque Estadual de Itapuã foi escolhido para sediar a atividade por ser banhado pela Laguna dos Patos e contar com ventos propícios. As atividades foram abertas ao público geral e a entrada foi simbólica, apenas levar sua pipa. Durante o evento, também foi realizado um mutirão para a limpeza da Praia de Fora – os participantes coletaram grande quantidade de resíduos que são trazidos pelas correntezas.

O evento teve a parceria de vários setores da Prefeitura – como as secretarias municipais de Educação (SME) e de Esporte e Lazer (SMEL), e do Centro Administrativo Rural de Itapuã; além dos Bombeiros Civis de Itapuã, dos Guardas-Parques e dos condutores locais.

Sobre o Parque Estadual de Itapuã - O Parque Estadual de Itapuã, localizado no município de Viamão, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral e abriga uma das últimas amostras dos ambientes originais da Região Metropolitana da capital gaúcha.