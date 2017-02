Indivíduo rouba veículo, se envolve em acidente de trânsito e é preso após confronto com a Brigada Militar de Viamão

No dia 8 de Fevereiro, às 15h10min, na Rua Palermo, no Bairro Três Figueiras em Viamão, uma guarnição do POE do 18°BPM abordou o veículo HONDA/FIT LX FLEX, de cor PRETA, placas IPJ****, em ocorrência de roubo, ocorrido a poucos instantes na Rua Monza, s/nº, Bairro Três Figueiras e prendeu o seu condutor, identificado como W. B. D. S. DN 25/03/1998, com procedimento policial por trafico de entorpecentes, o qual portava um revólver cal. 38, marca Taurus, municiado com 2 cartuchos intactos e 3 deflagrados. Durante o acompanhamento, o indivíduo colidiu o veículo com o automóvel VW/GOL, de cor VERDE, placas IHI****, que trafegava na contramão. Após confronto W. foi atingido por disparo de arma de fogo e foi socorrido pelo SAMU ao HCV. A viatura foi atingida por um disparo de arma de fogo no capô. Diante dos fatos os veículos foram recolhidos e apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Viamão para o registro da ocorrência.