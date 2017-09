Iniciam as comemorações dos 276 anos de Viamão

Neste sábado, dia 9, iniciaram as comemorações dos 276 anos de Viamão. No sábado, a Associação de Ministérios Evangélicos de Viamão (Amev) realizou a 2ª Edição do Viamão Terra de Bençãos, junto ao Calçadão Tapir Rocha. O evento teve por objetivo unir as pessoas para a cultura da paz.

No domingo, dia 10, cerca de 2.500 pessoas compareceram no entorno do Lago Tarumã para assistir Jota Pê Rocha e Tonho Crocco (ex-Ultramen). Quem chegou cedo, armou acampamento com cangas, gazebos e cadeiras de praia. O chimarrão passou de mão em mão, integrando os grupos. A Secretaria Municipal de Educação (SME) levou duas camas-elásticas e uma piscina de bolinhas para a alegria da criançada.

Jota Pê Rocha iniciou seu show entoando uma música de Caetano Veloso. O músico interpretou MPB e cantou músicas de sua autoria. Logo em seguida, solo no palco, com violão, Tonho Crocco, interpretou seus sucessos e levou o público ao delírio.

No próximo domingo, dia 17, as comemorações dos 276 continuam. Leo Ross e Daniel Torres estarão fazendo show no Centro, na avenida Coronel Marcos de Andrade, a partir das 14 horas. Durante a festividade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) estará realizando mais uma edição da Rua do Lazer, com muitas brincadeiras e diversão para a garotada. Participe, a festa é para você!!!