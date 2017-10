Iniciam as inscrições para o Festival de Bandas Musicais Waldir Rodrigues

Até o dia 7 de novembro, estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Bandas Musicais Waldir Rodrigues, que será realizado dia 6 de janeiro de 2018, às 16 horas, no salão da Paróquia Santa Isabel. O festival leva o nome do músico Waldir Rodrigues, nascido na Estância Grande, em 1929. Começou a tocar gaita de oito baixos, com 12 anos de idade. Depois, em meados de 45, comprou uma gaita piano e fundou o Jass gaúcho em Viamão. A partir de 1947, começou a fazer parte da banda de “Pedro Raimundo”. Em 1964 funda o conjunto “os Farrapo”, que existiu ate1979, quando então fundou a “Banda Há Cruzeiro”, com repertório alemão.

O Festival tem por objetivo a descoberta de novos talentos da localidade de Viamão, bem como o intercâmbio e a troca de experiências entre os músicos da cidade e é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Viamão. O Festival contará com sete fases, sendo divididas da seguinte forma: Preparação; Inscrição; Entrega dos documentos; Análise e Seleção interna; Divulgação das bandas escolhidas; Pré-festival; e, Realização do Festival.

Para estar apto a participar do festival, a banda deverá ter duas músicas próprias de trabalho (não precisa ser registrada nem gravada); ter, no mínimo, 3 (três) integrantes; Ter, no mínimo, 70% dos integrantes residindo em Viamão, comprovando através de documentos, entre outros itens. Cada banda poderá fazer apenas um cadastro, sendo restrita e impossível a edição após a conclusão do mesmo. Serão selecionadas 12 bandas para participarem do festival.