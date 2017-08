Inscrições do Mulheres Mil prorrogadas até o dia 25

As inscrições para o programa Mulheres Mil foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 25, e agora podem ser feitas também nas escolas onde serão ministrados os cursos: EMEF São Tomé (rua Gaurama, 654) e EMEF Dom Diogo de Souza (Acesso 4, s/nº, Valença). Serão oferecidos cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Estão sendo ofertadas quatro qualificações, mas serão realizadas duas, as mais procuradas. A realização é da Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifrs) Campus Viamão.

Além das escolas Dom Diogo de Souza (Valença) e São Tomé, as inscrições podem ser feitas no Centro de Referência da Mulher (CRM), no Creas, no Cras São Lucas, no Cras São Tomé, Acessuas, Ifrs Campus Viamão e Delegacia da Mulher. Estão sendo ofertados os cursos de: Decoração de Festas e Artesanato; Assistente de Cozinha; Assistente de Vendas; e, Jardinagem e Horta. No dia 28 de agosto sairá a homologação das candidatas e no mesmo dia será feito o sorteio. As matrículas poderão ser realizadas nos dias 29 e 30 de agosto.

O Mulheres Mil está estruturado em três eixos – educação, cidadania e desenvolvimento sustentável – e busca possibilitar o acesso, com exclusividade, de mulheres historicamente em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade à educação profissional e tecnológica. O programa tem por objetivo inserir as mulheres no mercado de trabalho, organizadas em grupos, para se fortalecerem e se estabelecerem como microempreendedoras.

O público-alvo são mulheres a partir dos 16 anos, com as seguintes características: em vulnerabilidade de risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, com escolaridade baixa ou defasada. Na formação também estão previstos serem abordados os temas: elevação da autoestima, inclusão digital, saúde, direitos e deveres da mulher, comportamento sustentável, cooperativismo, empreendedorismo e responsabilidade ambiental. E o objetivo é promover a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania.