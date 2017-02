Inscrições para o Concurso Musa Verão Viamão encerram dia 20

O período de inscrições para o concurso da Musa Verão Viamão 2017 entra em sua reta final. A inscrição é gratuita e podem participar jovens do sexo feminino, solteiras, sem filhos, de 15 a 24 anos de idade, completados até o dia do desfile, que residam em Viamão ou que tenham parentesco em primeiro grau na cidade. As inscrições encerram na próxima segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Beleza, elegância e simpatia são alguns dos requisitos que as candidatas ao título terão que mostrar no dia da competição. Serão eleitas uma Musa e duas princesas, que receberão faixa e um book fotográfico. A Musa receberá também uma bolsa de estudos em curso de inglês e seis meses de academia grátis, já as Princesas receberão bolsa em curso de informática e três meses de academia. O Concurso é uma realização da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

INSCRIÇÕES - As inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria de Cultura, que está localizada no Centro Municipal de Cultura e Lazer (Rua Açores, 951 – bairro Tarumã). A inscrição também pode ser feita junto ao espaço fixo que a Secretaria de Cultura mantém na Praça Júlio de Castilhos, no Centro. O horário de atendimento é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Mais informações pelo telefone (51) 3435-3374 ou pelo e-mail:cultura@viamao.rs.gov.br.