Itapuã com reparos da orla para receber o verão

A Prefeitura de Viamão iniciou nesta semana o serviço de limpeza da orla das praias de Itapuã e dos Passarinhos para a temporada de verão. As praias de água doce são uma ótima pedida para os dias quentes, com acesso por Viamão e por Porto Alegre. A população do Distrito é, em maioria, de Famílias de pescadores, mas no verão a população triplica.

É na região que também está localizado o Parque Estadual de Itapuã, a maior reserva ecológica da Região Metropolitana. A região na qual o parque se encontra foi palco de parte da Revolução Farroupilha e ainda possui alguns artefatos da guerra, para exposição. Em Itapuã, localiza-se também o Hospital Colônia Itapuã, que foi aberto em 1940, com o objetivo de isolar pessoas portadoras de Hanseníase.