(CRÔNICA DE PANO TERRA)>>>>

JUCA MARQUES ===

O Lulú foi criado por sua vó Vera e suas tias Leda e Nonô. Ali naquela casa da Bento esquina com a Luis Carlos de Azevedo. Era lá, quando adolescentes na década de 1980, nos reuníamos antes de sair para as festas. Íamos geralmente ao Juvenil (atual Clube dos Casados – nome horroroso) e ao Cantegril. Na hora da saída a Nonô vinha dar uma olhada para ver se o Lulú estava arrumadinho e se despedia de nós sempre com a mesma frase: “Já vão seus Juca Marques?”. Nunca entendemos direito o que aquilo significava. Anos mais tarde ela nos contou que o tal Juca Marques era um notório boêmio de Viamão lá do começo do século XX. Seus feitos eram grandiosos: grandes festas, grandes bebedeiras, brigas e muita mulherada. Tentamos buscar mais informações sobre o Juca, mas eram raras as fontes. Nós do Bando da Lua, que sempre andávamos da contramão do politicamente correto, resolvemos homenagear o farrista Juca Marques com um troféu dado ao membro de nossa turma que mais aprontasse no ano. Houve uma época em Viamão que havia troféu para tudo. Comerciantes e profissionais liberais se esbaldavam com auto-homenagens. Era hilário. Nada mais justo que também premiar o não convencional.

Para provar o quanto na época divergíamos – jovens que éramos da sociedade estabelecida – nessa mesma época foi criada por casais de namoradinhos da aldeia a “Comenda Jovem”. Não perdoamos: criamos a nossa festa, a “Comendo a Jovem”. Houve uma época que não valíamos nada. Uma vez a turma toda foi me buscar no aeroporto numa sexta-feira. Só chegamos de volta em Viamão no domingo. Uma namorada de um amigo me disse certa vez: “Cai tanto avião, só não cai o teu”. Isso é o que eu chamo de torcer pelo sucesso de alguém! Eu continuo até hoje amigo dele. Ela perdeu o marido.

Sempre entre o Natal e o Ano Novo nos reuníamos num grande churrasco para premiar com o Troféu Juca Marques o “pior do ano”. A escolha era a lá Big Brother, filmado em uma sala voto por voto. Gargalhávamos com os causos dos indicados. No frigir dos ovos todos já ganhamos o troféu: eu, Lirinho, Lulú, Lontra, Nenê Macaco, Neneco, Buzurú, Alexandre Gordo e até o bem comportado do Neco. Uma vez até pensamos em premiar uma das esposas. Certa vez, em Cidreira, o marido começou a se afogar. Ela correu desesperada para a beira do mar e gritava: “A senha do banco! Qual a senha do banco?”. E o infeliz lá, quase morto. Não preciso dizer que ele sobreviveu. O casamento não.

Nunca saberemos se tudo o que contavam do Juca Marques era verdade. Consegui descobrir que Juca Marques é nome de avenida em Campo Formoso, interior na Bahia. Na minha fantasia, prefiro pensar que ele cansou do frio daqui e foi atrás das calientes morenas baianas. Seria um bom e digno final.