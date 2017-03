Kathleen Borges é eleita Musa Verão Viamão 2017

O lindo domingo ensolarado lotou a praia de Itapuã. Pela manhã, aconteceu uma oficina de confecção de pipas, que fez parte da programação do Verão Itapuã 2017. O objetivo foi relembrar brincadeiras tradicionais e incentivar as crianças a manter a arte de fabricação de pipas.

À tarde, o público prestigiou os shows musicais de Ismael Leal e Mário Jr & Alex, que antecederam o desfile das candidatas à Musa. No final da tarde, as 13 candidatas ao título de Musa Verão Viamão 2017 desfilaram coletivamente para apresentação aos jurados. O corpo do juri foi composto: pela coordenadora do concurso Miss Mundo Porto Alegre, Patrícia Ramos; pela Rainha do Carnaval 2017, Araxany Furtado; pela Musa Verão Viamão 2016, Yasmin Fiosen; e pela Rainha da Festa das Flores e Miss RS 2016, Larissa Quadros.

Foram examinados os quesitos beleza facial, beleza corporal, passarela e simpatia. Antes dos desfiles, os jurados tiveram a oportunidade de conversar informalmente com as candidatas, que expuseram seus conhecimentos sobre Viamão, adquiridos na visita guiada que tiveram no último sábado ao Departamento de Memória, localizado no Centro Municipal de Cultura e Esporte.

Após o desfile individual, os jurados somaram as notas para anunciar o nome da Musa e suas duas princesas. Kathleen Borges, 17 anos, moradora da São Lucas, foi eleita a Musa Verão Viamão 2017. O título de 1ª Princesa foi para a segunda mais votada: Taís da Silva, 17 anos, moradora de Águas Claras. E o terceiro lugar ficou com Thaiany Gonçalves, 16 anos, da Cohab, que recebeu o título de 2ª Princesa. A Musa recebeu também um book fotográfico da Artecolor, um curso de inglês da New Point e seis meses de academia na Acqua Sport. Já as princesas receberam um curso de informática da New Point e três meses de academia da Acqua Sport.