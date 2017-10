Lápis de Cor Nova Geração realiza 2º Baile da Primavera

Quando pais e crianças se juntam, acontece uma explosão de alegria, integração e descontração. E esses foram os ingredientes do 2º Baile da Primavera, organizado pela Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Lápis de Cor Nova Geração, em parceria com o Grupo Lápis de Cor. A festa aconteceu no sábado, dia 30 de setembro, no Ginásio da escola.

De acordo com a diretora do Grupo, Mara Carvalho, o Baile teve por objetivo integrar as famílias. “A escola é a segunda família das crianças e este encontro foi para reunir estas famílias para que elas se conheçam e se integrem. A festa foi maravilhosa e tudo estava perfeito. Muito bem organizada, muito bem decorada, o jantar estava maravilhoso, todo mundo conversando e se divertindo. Estou muito feliz e realizada”, expressa Mara, que também levou para a festa uma apresentação do grupo vocal Nova Geração, formado por pais, avós e amigos da escola.

A sonorização e animação ficou por conta da dupla Kelly e Vinícius, que tocaram vários ritmos, tentando agradar a todos. Havia um espaço kids de entretenimento para a gurizada, que se sentiu em casa para brincar e correr pelo espaço. Dois tipos de massas e três tipos de molhos, acompanhado de galeto e saladas foram servidos aos convidados. O mesmo grupo já trabalha há dois anos na organização, sendo responsáveis também pela Festa Junina e Baile da Primavera.

O presidente da APM, Claudio Kray, agradece às famílias que atenderam ao convite e foram confraternizar. “Dá trabalho fazer um evento como esses, mas o prazer em ver todos se divertindo, brincando com seus filhos, num clima de união, recompensa todo esforço”, expressa Kray.