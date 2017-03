Livros sobre a história de Viamão são doados ao Departamento de Memória da Secretaria de Cultura

A Biblioteca Municipal Érico Veríssimo doou cerca de 20 livros ao Departamento de Memória Cultural (DMC), da Secretaria de Cultura. As publicações abordam os mais diversos temas sobre a História de Viamão e do Estado do Rio Grande do Sul. A bibliotecária Luciane Tavares oficializou a doação das publicações na última quarta-feira (22/03), com a presença do funcionário do DMC, Francisco Bitencourt. Os exemplares ficarão disponíveis para consultas no Departamento de Memória (Museu, Arquivo Histórico e Sala Açoriana) da Secretaria de Cultura, que está localizado no 2º andar do Centro Municipal de Cultura Carlos Pinto Mennet (Rua Açores, 951 – Bairro Tarumã). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 15h às 17h.

Saiba mais sobre o Departamento de Memória - O objetivo da ação é enriquecer ainda mais o arquivo do Departamento de Memória, que conta com um grande acervo público com documentos, livros e fotos da cidade, desde o século 19, que relatam a história do município, desde a sua criação e o seu crescimento no decorrer dos anos – destaque também para os acervos Farroupilha e Açoriano. Além dos documentos da Prefeitura, o local conta com exemplares de todos os jornais que já circularam na cidade. Destacam-se também os grande acervos Farroupilha e Açoriano, que contém trajes típicos da época e artesanato, destaque para lanças e uma espada farroupilha, que foram encontradas nos campos de Viamão. O Departamento de Memória recebe visitas individuais e de grupos, incluindo escolas (particulares, estaduais e municipais). Para visitas em grupo basta agendar um horário na Secretaria de Cultura, pelo telefone (51) 3435-3374.

Serviço:

Departamento de Memória de Viamão

Endereço: Rua Açores, 951 – Bairro Tarumã – Viamão-RS.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 15h às 17h.

Telefone: (51) 3435-3374