Maçonaria Unida de Viamão promove encontro sobre segurança pública

O prefeito de Viamão, André Pacheco, foi convidado pela Maçonaria Unida de Viamão para falar sobre as ações de segurança que vem sendo implantadas pelo município no Encontro Maçônico sobre Segurança Pública. O evento foi realizado no Salão do Júri do Foro da Comarca de Viamão e contou com a participação: do delegado de Polícia, Edison Frade; do diretor da Delegacia Regional Metropolitana, Volneio Marcelo; da promotora de Justiça, Tatiana Alster; do deputado Estadual e presidente da Comissão Especial da Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Ronaldo Santini; do diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal da Susepe, Angelo Largner; do diretor do Foro, juiz Claudio Fagundes; da juíza de Direito do Foro, Andrea Hofmeisterrio; e do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Carlos Ferreira.

Na oportunidade, o prefeito menciona a grave crise econômica que assola o país, o Estado e, por conseguinte, o município. A crise acaba diminuindo os repasses federais e estaduais, bem como os investimentos em segurança pública. “Mas, apesar disso, entendemos que a segurança é responsabilidade de todos. Repassamos, mensalmente, recursos para o Consepro, para auxiliar na manutenção das viaturas, bem como no abastecimento de combustível. Também investimos no cercamento eletrônico do Centro, com 20 câmeras para videomonitoramento. Em dezembro, o cercamento eletrônico será instalado na Santa Isabel, com mais 20 câmeras de videomonitoramento, num sistema integrado com a Brigada Militar. Implantamos ainda a patrulha escolar, que circula por todos os bairros, colaborando com a sensação de segurança na entrada e saída de alunos nas escolas públicas. Com essas ações, e com o trabalho realizado em parceria com a Brigada Militar, o município teve uma redução de 42% do índice de homicídios na cidade. Agora, com a chegada do novo efetivo de 32 soldados no 18º Batalhão de Polícia Militar de Viamão, a estimativa é de que os índices de criminalidade reduzam ainda mais”, ressalta Pacheco.

A instalação das 20 câmeras de videomonitoramento na Santa Isabel já iniciou. Os postes de sustentação, com as devidas estruturas elétricas, estão sendo posicionados em pontos estratégicos, nos locais com maior incidência de delitos existentes na Santa Isabel, definidos através de uma ação conjunta da Polícia Civil, Brigada Militar e Prefeitura de Viamão. O novo quartel da Brigada Militar, obra que está em processo de conclusão na parada 36, também terá acesso às imagens captadas pelas câmeras em tempo real, fazendo com que a Santa Isabel tenha um sistema de cercamento eletrônico eficaz, fornecendo mais sensação de segurança e proteção à população.

No processo de contratação foi exigido que o cercamento eletrônico possua também interligação com a Procempa, Brigada Militar e Polícia Civil de Porto Alegre, para que, da Capital, eles possam auxiliar no monitoramento. Além disso, há a intenção de interligar os controladores eletrônicos de velocidade ao sistema de videomonitoramento, realizando o reconhecimento digital das placas, identificando os veículos em situação de delito, como carros roubados ou clonados.