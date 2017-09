Ministro Osmar Terra visita do PIM Criança Feliz em Viamão

“Hoje é um dia muito feliz. Um dia que consagra todo trabalho que estamos desenvolvendo em Viamão. Nosso trabalho é referência no Estado, no país e no Mercosul. Quando começamos, não sabíamos qual dimensão teria o PIM. Estamos fazendo a diferença na vida das pessoas e plantando uma sementinha para um futuro onde haja mais amor e menos violência”, expressa a coordenadora do programa Primeira Infância Melhor (PIM), Michele Galvão.

A coordenadora refere-se à visita ao município da Primeira Dama do Estado, Maria Helena Sartori, e do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que vieram a Viamão, na quinta-feira, dia 14 de setembro, especialmente para conhecer os visitadores do PIM e uma família atendida. O Primeira Infância Melhor (PIM) já era uma política desenvolvida no Estado e agora está agregada ao Criança Feliz do governo federal, cujo objetivo é orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências. O município aderiu ao programa em 2013 e hoje atende a 400 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social na região das Augustas, com 34 visitadores. Ao longo desses anos, o trabalho virou referência e Viamão recebe visitas de vários municípios do Estado, país e até mesmo do exterior, para conhecer na prática o desenvolvimento do programa.

O Criança Feliz PIM é inserido no contexto familiar para orientar o desenvolvimento das crianças, através de atividades lúdicas. O visitador é a pessoa que atua diretamente com as gestantes, famílias e/ou cuidadores e suas crianças, por meio de atividades específicas, visando à promoção das habilidades/capacidades das crianças e/ou gestantes, em seu contexto cultural. As visitas acontecem uma vez na semana e tem a duração aproximada de 30 a 40 minutos.

Os visitadores trabalham diretamente com um responsável e com crianças de 0 a 6 anos de idade, estimulando o desenvolvimento integral e o crescimento saudável e feliz da criança, através da formação de vínculos. Durante a visita domiciliar, a atividade com a criança propicia o desenvolvimento físico, motor e psicológico. O objetivo das visitas domiciliares na gestação é orientar e informar a futura mãe sobre as características desse período do ciclo vital.

A Primeira Dama e o ministro foram recepcionados no Cras Monte Alegre pela secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, pela coordenadora do Cras, Maria Aparecida Grossini, e por Michele. Lá, os visitantes conheceram a equipe de 34 visitadores, bem como a sala do PIM Criança Feliz. Depois, todos seguiram para a visita à casa de Andreia Ramos, na Augusta, uma das 400 famílias atendidas pelo programa.

Uma vez por semana, a estudante de psicologia Maria de Fátima Prestes vai até a casa de Andreia, onde vivem a pequena Yasmin, de 3 meses, Kauã, de 11 anos, Kauane, de 9 anos e André Luis, o esposo, para acompanhar o desenvolvimento da pequena Yasmin, de 3 meses. Terra e Maria Helena foram ver de perto como está o andamento do trabalho, que inspirou a criação do Criança Feliz. Dos três filhos, Yamin foi a única que teve acompanhamento desde a gestação. A mãe conta que percebe a diferença. “Quando os mais velhos eram bebês, não eram assim tão espertinhos e ágeis que nem ela. Acho que tem muito a ver com as orientações da Maria. Toda semana ela traz uma atividade nova”, contou.

A visitadora, que atende a 15 famílias de Viamão, também viu outros tipos de avanço. “O vínculo entre pais e filhos melhorou muito. Porque a gente foca mais no desenvolvimento da criança pequena, mas trabalha e envolve toda a família no processo. Meu atendimento a essa família começou já no primeiro mês de gestação de Andreia”, explicou. A secretária Maria Helena reforçou a importância de cuidar e estimular as crianças desde cedo. “Acompanho este trabalho há muitos anos e sei o valor que ele tem na vida das famílias atendidas. Faz toda a diferença para a vida do bebê e também para as famílias. É um orgulho que nosso estado seja referência nisso”, destacou.

O ministro Osmar Terra destacou a experiência do Rio Grande do Sul. “O que vocês fazem aqui há anos com o PIM está começando agora, no Brasil inteiro, com o Criança Feliz. O trabalho de vocês é referência nacional e internacional. Estamos estruturando famílias, mudando a realidade delas a longo prazo. Por isso, parabenizo a todos. Podemos mudar a realidade de muitas pessoas”, encerrou.