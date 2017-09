Mulheres Mil: Uma nova turma, mil oportunidades

Começou na tarde de hoje, dia 2/09, simultaneamente, nas EMEFs Dom Diogo de Souza (Valença) e São Tomé, a formação profissional de Assistente de Cozinha do Mulheres Mil. Uma realização da Prefeitura de Viamão, através das secretarias de Educação, Geral de Governo e de Cidadania e Assistência Social, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifrs) Campus Viamão.

O Mulheres Mil está estruturado em três eixos – educação, cidadania e desenvolvimento sustentável – e busca possibilitar o acesso, com exclusividade, de mulheres historicamente em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade à educação profissional e tecnológica. O programa tem por objetivo inserir as mulheres no mercado de trabalho, organizadas em grupos, para se fortalecerem e se estabelecerem como microempreendedoras. Na formação também estão previstos serem abordados temas para elevação da autoestima, inclusão digital, saúde, direitos da mulher, comportamento sustentável, cooperativismo, empreendedorismo e responsabilidade ambiental.

As aulas serão ministradas nas segundas e sextas-feiras à tarde. São 160 horas de formação e a estimativa é de concluir o curso até o final de dezembro. De acordo com o secretário de Educação, Carlos Bennech, “o objetivo é melhorar a condição de vida das mulheres, proporcionando uma profissão e ter a possibilidade de uma nova vida, menos sofrida.” O secretário Geral de Governo, Nilton Magalhães, fala que as ações tem que ser práticas e que a Coordenadoria da Mulher está buscando implementar isso. “Agora temos recursos específicos para a afirmação e o fortalecimento dos direitos da mulher, e, até o final do ano, estaremos concluindo o Centro de Referência da Mulher.”

Empoderamento

A coordenadora da Mulher, Bruna Garcia, fala que a capacitação tem por objetivo o empoderamento da mulher, a união e a emancipação financeira. A professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifrs), Anelise Schutz, destaca que a vocação do Ifrs é trabalhar com a comunidade, na própria comunidade. O presidente da OAB Viamão, Nilson Pinto da Silva, disse que é muito importante elas terem uma outra visão de mundo, com mais perspectiva de vida e acreditar nas suas potencialidades.

As diretoras das escolas Denise Camargo (São Tomé) e Márcia Roldão (Dom Diogo de Souza) estavam muito felizes em estar sediando o projeto. “Vai ser muito gratificante ver a evolução das mulheres da comunidade, que muitas têm crianças nas nossas escolas, se apoderando das suas próprias vidas. A pedagoga do Ifrs, Maria Clarice de Oliveira, relembrou a emoção em ter participado do sorteio, vivenciando o nervosismo das mulheres. “É muito bom poder estar aqui e participar do processo de crescimento pessoal de vocês.”

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, moradora da região e a única secretária mulher do município, fala que sabe as dificuldades das mulheres e a importância de nunca desistir das oportunidades. “Este é o primeiro passo de muitos e vocês, mulheres, podem ser tudo o que quiserem.”