Neste domingo tem Encontro de Veículos Antigos

Para quem é amante de raridades, neste domingo (10/09) tem o 22º Encontro de Veículos Antigos de Viamão, das 9h às 13h, na avenida Coronel Marcos de Andrade, no Centro, em frente à Prefeitura. Durante o encontro, é possível fazer selfies com os possantes, encontrar peças raras ou mesmo levar para casa uma réplica, quadro ou adesivo do seu veículo preferido. A exposição é realizada pelo Clube do Carro Antigo Viamão, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transportes e Manutenção de Frota.

O evento vem sendo realizado mensalmente e o objetivo é valorizar e preservar a história dos carros antigos na cidade, bem como integrar proprietários e admiradores de veículos antigos. Em caso de chuva, o evento é transferido para o próximo mês.